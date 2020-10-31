國指新增快速納入機制 螞蟻最快下月18日納入

【明報專訊】恒指公司宣布，為國指新增「快速納入機制」，容許新上市的企業在定期檢討周期以外，提早納入指數。以螞蟻集團（6688）總市值逾兩萬億元計，即使單計H股，按招股價80元計算，H股市值亦達5597.6億元，在現行機制的條件下，可獲快速納入恒生綜指、國指及科指。惟恒生指數方面，即使符合快速納入條件，最快亦要上市後3個月才能納入，即螞蟻最快要到明年才染藍。
恒指門檻高 最快明年才有機會染藍
據恒指公司公告，國指跟科指條件相似，只要企業在上市首天收市後的總市值，於該指數排行前十大，可在上市第11個交易日起獲納入。螞蟻即使掛牌首天「平手」收市，總市值在國指、科指及恒生綜指中均僅次阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），故螞蟻有望在11月18日收市後納入上述指數。若獲納入綜指，有機會列入港股通名單，「北水」可買賣。
至於恒指，門檻相對較高。恒指只准上市滿兩年股票納入，即使啟動快速納入機制，最快要上市3個月後。恒指是以股份在港交所（0388）流通市值計算，公司上市後平均的月底市值，須等同排名指數成分股前五名，才可於上市3個月後獲考慮納入。以前述估計的螞蟻H股市值，目前在恒指之中僅排第八。換言之，螞蟻掛牌需升逾57.8%，市值躍升至最少8835億元，才能超越友邦（1299）、匯控（0005）及平保（2318），排前5名，否則要等上市後6個月或更久才能啟動快速納入機制。