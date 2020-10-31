國指新增快速納入機制 螞蟻最快下月18日納入

恒指門檻高 最快明年才有機會染藍

據恒指公司公告，國指跟科指條件相似，只要企業在上市首天收市後的總市值，於該指數排行前十大，可在上市第11個交易日起獲納入。螞蟻即使掛牌首天「平手」收市，總市值在國指、科指及恒生綜指中均僅次阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），故螞蟻有望在11月18日收市後納入上述指數。若獲納入綜指，有機會列入港股通名單，「北水」可買賣。

至於恒指，門檻相對較高。恒指只准上市滿兩年股票納入，即使啟動快速納入機制，最快要上市3個月後。恒指是以股份在港交所（0388）流通市值計算，公司上市後平均的月底市值，須等同排名指數成分股前五名，才可於上市3個月後獲考慮納入。以前述估計的螞蟻H股市值，目前在恒指之中僅排第八。換言之，螞蟻掛牌需升逾57.8%，市值躍升至最少8835億元，才能超越友邦（1299）、匯控（0005）及平保（2318），排前5名，否則要等上市後6個月或更久才能啟動快速納入機制。