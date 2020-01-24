螞蟻155萬人認購 破塵封14年紀錄 1.3萬億凍資同破頂 人均入飛85萬元

據市場消息指出，統計至昨日中午12時，螞蟻招股已錄得逾155萬人認購，較工行上市時的紀錄高出超過五成；相比上一隻「凍資王」農夫山泉（9633）同樣是在今年上市，新股認購人數紀錄則已塵封14年，才被螞蟻打破。翻查資料，工行於2006年10月上市，締造近98萬人的認購紀錄，同年上市的中行（3988）認購人數亦超過96萬人，不過，近十年已少有新股認購人數能打入前列，排名前十位的新股當中，只有螞蟻及農夫山泉兩家公司是在近十年內上市（見圖）。

招股期結束 港元跌至3個月低位

凍結資金方面，螞蟻招股吸金達1.3萬億元，同樣以遠遠拋離之勢打破農夫山泉僅保持個多月的紀錄成為新「凍資王」。今次螞蟻招股吸金力強大，以香港港元存款規模約7.6萬億元計算，今次認購螞蟻的資金佔去全港近兩成港元；值得留意的是，螞蟻招股前夕開始，港元一直持續強勢，惟隨着招股期結束，金管局昨日終於沒有入市「接錢」，是自10月5日以來首次。昨晚港元報7.7536，亦跌至3個月低位。

雖然認購反應熾熱，但投資者暫毋須擔心「一手難求」，根據招股書，螞蟻今次在港招股合共發售16.71億股H股，當中公開發售部分原定佔2.5%，即約4176.8萬H股，但由於今次超購近390倍，經啟動回撥機制，公開發售股份數目增至1.67億股H股，相當於約334.1萬手股份，以甲乙兩組投資者各佔一半計，理論上仍可做到「一人一手」派發，惟實際仍需視乎公司安排。

螞蟻H股招股日期由27日至今日，每股定價80元，每手50股入場費4040.31元，中籤結果將於11月4日公布，翌日正式掛牌上市。

螞蟻A股IPO逾515.5萬人認購

此外，雖然H股認購反應熱烈，但A股發售戰况更加激烈，螞蟻A股IPO網上申購（相當於香港的公開發售）錄得逾515.5萬人認購，初步有效申購倍數為872.31倍，因高於100倍啟動回撥機制，經回撥後網上發售股數增至3.5億股，相當於350萬手股份。網上發行最終中籤率僅0.12670497%。

明報記者