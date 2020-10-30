經濟

香港地產

地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降

【明報專訊】任職地產代理監管局主席6年的梁永祥，將於本月底離任。梁永祥表示，去年9月已獲委任為法律援助服務局主席，加上與地監局的合約於今年完結，故決定離任，該局亦將於短期內宣布新主席人選。

梁加入地監局16年，並任職主席6年，他表示其間心痛部分代理不顧專業操守，為個人利益令行業名聲受損，但喜見近年代理被投訴個案及受罰數字都下降，又指任職主席時最講求平衡，「既不可阻人發達，但見到呃人亦不可不出聲」。

另外，再有額印鬆綁貨業主蝕讓離場，其中馬鞍山星漣海近日再錄額印鬆綁蝕讓個案。中原分區營業經理胡耀祖稱，星漣海3A座低層C室，實用780方呎，3房連工人套房間隔，以1050萬元易手，實呎13,462元。

星漣海3房3年半蝕15%

胡續稱，原業主2017年3月份以1170萬元一手購入，帳面已蝕120萬元或約一成。若連使費計料實蝕約174萬元或近15%。

藍塘傲1房額印鬆綁 微利離場

將軍澳半新盤藍塘傲亦錄鬆綁成交，中原分行高級分區營業董事柯勇稱，藍塘傲8座低層F室，1房間隔，實用406方呎，設開放式廚房，望開揚市景，以710萬元成交，實呎17,488元。原業主於2017年8月以688萬元一手買入單位，持貨滿3年額印鬆綁沽貨，帳面獲利22萬元或3%；原業主入市時享3.75%折扣優惠，連同雜費料獲微利離場。

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