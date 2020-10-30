康城13期收9標書料日內開標

資料顯示，日出康城各期住宅中，以長實（1113）2005年投得1期首都，以及由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）去年投得的11期收到最多標書，兩期分別收11份；12期（由會德豐投得）及13期並列第二多，各收9份標書。據悉，13期入標大部分為本地龍頭發展商，包括獨資入標的長實、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、南豐，另嘉華、信置、嘉里（0683）伙招商局置地入標，新世界（0017）則伙遠展（0035）入標。

日出康城13期住宅總樓面154.67萬方呎，預計可建1667至2550伙住宅，項目早前共收到35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的一期。綜合市場估計，連同補地價，估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。鄧智輝又稱，日出康城是一個鐵路加物業的成功例子，由過去一塊荒蕪土地，發展成一個社區配套齊全的住宅項目。另港鐵亦積極籌備黃竹坑站上蓋第5期招標工作，期望於今年底推出招標。

恒地2.34億統一羅便臣道舊樓

此外，恒地持有大部分業權的西半山羅便臣道27E及27F號昨強拍，以底價2.34億元投得項目。恒地執行董事黃浩明表示，項目每方呎樓面地價約2.5萬元，擬建小型單位，預計樓高約20層。