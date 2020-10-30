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百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年

【明報專訊】樓市走勢反覆，有發展商呼籲政府減辣。富豪酒店（0078）執行董事、百利保（0167）首席營運官范統昨出席旗下西營盤單幢盤尚瓏（The QUEENS）命名活動時表示，政府當前應該放寬上升3厘的壓力測試息率，以及將現時3年的額外印花稅（SSD）禁售期縮減至2年。

范統認為，現時壓力測試令部分人買樓意欲下降，「加3厘有少少過分，1厘已經好足夠」，令很多人未能通過壓力測試而未能置業，造成不公平。此外，物業印花稅應放寬，例如3年禁售期宜減至2年，認為2年禁售已能打擊炒家；同時，購買第二個物業的雙倍印花稅（DSD）應由15%降至與首置稅率睇齊。

另外，集團昨公布尚瓏銷售部署。項目提供130個單位，實用面積約200至488方呎，戶型涵蓋開放式至3房，主打1房及2房，佔整體逾半。據悉，尚瓏示範單位籌備中，預料下月中開放予公眾參觀、最快下月開售，售價將參考同區物業和市場氣氛。

尚瓏下月開售 開放式200呎起

由於項目坐落於皇后大道西160號，故英文命名為「The QUEENS」；中文名「尚」字，秉承集團同系的長沙灣尚都及元朗唐人新村尚築，「瓏」有寶玉之意，寓意項目如同寶玉般經精心雕琢而成。富豪物業代理董事衞振聲稱，尚瓏屬舊契項目，部分高層單位享維港海景，距港鐵西營盤站近在咫尺，項目關鍵日期為2022年11月，即樓花期長約25個月。

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