帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成

負責帝御‧星濤銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去7日已經累收約3179票，按開售248伙計超額12倍，當中A組大手客（最多可購4伙）入票比率約一成，與帝御‧金灣8月首輪開售前的大手客人票比率相若。

柏傲莊II首日收2000票

林續稱，帝御‧星濤首輪開售單位，包括66伙開放式戶、133伙1房戶、39伙2房戶、6伙3房戶、4伙4房戶，整批單位折實均呎14,928元，預計明日截票最終接獲4000票，即超額15倍。

另一市場焦點新盤、新世界旗下大圍站柏傲莊II，日前以折實均呎19,838元首推337伙後，昨開始接受認購登記，市場消息指全日收約2000票、超額5倍。

至於今日下午截票、明日首輪發售98伙的長實（1113）沙田麗坪路名日‧九肚山，市場消息稱，項目過去7日累收近700票，超額6倍。長實地產投資董事黃思聰表示，會視乎周六銷售情况再決定名日‧九肚山加推，料次輪售價將「拾級而上」。至於首輪銷售的3房、4房買家，享有車位認購權（認購價250萬元、或以5500元租用車位1年），次輪銷售買家則未必可享車位認購優惠。

CENTRAL PEAK推4伙招標

此外，再有豪宅加入新盤戰圈。新地（0016）港島東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第1期，昨突擊上載銷售安排，首推4個分層單位於12月1日起招標、截標日期為明年3月31日。CENTRAL PEAK第1期首推4伙，包括Alpex I的3樓Manor A室及B室，以及Everex II的5樓Manor A室及B室，實用面積1665至2125方呎。新地副董事總經理雷霆曾表示，項目參考呎價約7萬至逾10萬元，準買家須預備200萬元本票。