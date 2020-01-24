經濟

香港地產

The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶

【明報專訊】將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」繼今年8月首階段開幕後，將於周日（11月1日）第二階段開幕，包括戲院、零售及日用品商店，涉約70個租戶。港鐵（0066）物業發展總監鄧智輝表示，商場出租率約80%，餘下20%未出租為零售商舖，如鐘表、珠寶等，但他指目前出租情况屬預期之內，因今年初起本港爆發疫情，嚴重打擊商業市道，亦理解零售商戶對承租有保留。他預計，隨着疫情紓緩，預計餘下商舖可如期租出，而整個商場維持於今年底全面開放。

大圍站商場料2023年開幕

他續稱，連接港鐵康城站及商場的B出口，以及公共交通交匯處亦於周日開放。除「The LOHAS康城」外，港鐵亦積極籌劃大圍站商場，涉及65萬方呎，期望2023年上半年能作首階段開幕。被問及現時是否仍有為租戶提供租金支援，鄧智輝重申，自今年2月起至今，一直有向受影響的新租戶和現有租戶提供租金援助，尤其規模較小的零售行業，對其餘租戶亦有提供協助。

此外，各商場積極籌備聖誕節活動，新地（0016）旗下觀塘apm，將打造3000方呎的《Bear in Love 熊樂園》，憑指定消費金額即可參加抽獎，涉逾100萬元禮品。另新地其中8個商場，包括將軍澳東港城、上水廣場、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki等，將打造全港「PIXAR與你聖誕友約」，並設主題派對車巡遊各區派小禮物。

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
建行第3季純利682億 按季回升20%
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降