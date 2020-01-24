The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶

大圍站商場料2023年開幕

他續稱，連接港鐵康城站及商場的B出口，以及公共交通交匯處亦於周日開放。除「The LOHAS康城」外，港鐵亦積極籌劃大圍站商場，涉及65萬方呎，期望2023年上半年能作首階段開幕。被問及現時是否仍有為租戶提供租金支援，鄧智輝重申，自今年2月起至今，一直有向受影響的新租戶和現有租戶提供租金援助，尤其規模較小的零售行業，對其餘租戶亦有提供協助。

此外，各商場積極籌備聖誕節活動，新地（0016）旗下觀塘apm，將打造3000方呎的《Bear in Love 熊樂園》，憑指定消費金額即可參加抽獎，涉逾100萬元禮品。另新地其中8個商場，包括將軍澳東港城、上水廣場、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki等，將打造全港「PIXAR與你聖誕友約」，並設主題派對車巡遊各區派小禮物。