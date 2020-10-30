太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放

明報記者 甘潔瑩

市場消息稱，北角七姊妹道兆華大廈地下C舖連1樓，鄰近健威花園，原業主早前以8500萬元放售，近日以5000萬元成交，即劈價3500萬元或逾41%。以舖位總面積5800方呎計，呎價8621元。該舖租予24小時健身室，月租20萬元，意味新買家可享租金回報約4.8厘。該舖原業主為太興集團創辦人陳永安，2015年以約7200萬元、透過「買殼」（即公司轉讓形式）購入，意味陳永安5年蝕2200萬元或約三成離場。

七姊妹道舖5年蝕2200萬

翻查資料，太興創辦人或相關人士今年7月已沽出旺角通菜街162號地舖，面積約1000方呎，原以5900萬元放售，最終以4900萬元易手，呎價約4.9萬元，成交價較市價低一成。該舖由太興集團旗下的敏華冰廳以約13萬元租用，新買家料享租金回報約3.2厘。原業主2015年12月以5150萬元購入該舖，持貨近5年，帳面蝕約250萬元，若連同使費等料實蝕逾788萬元或15%。

此外，市場消息透露，太興創辦人或相關人士亦正蝕讓放售位於中環及銅鑼灣的兩個舖位，包括中環威靈頓街174至178號低層地下C舖，面積約1000方呎，太興創辦人或相關人士2017年以5000萬元買入，早前以5500萬元連租約放售，惟近日已劈價1120萬元或20%至4380萬元放售，若成功售出，帳面將蝕約620萬元或12%。

另銅鑼灣怡和街22號3樓1至3號舖，即位於電訊商CSL門店樓上，太興創辦人或相關人士2015年分段購入舖位，共涉4008.6萬元，早前以近平手價約4000萬元連租約放售，惟近日叫價已調低10%至3600萬元，若成功售出，帳面蝕408.6萬元或10%。換言之，若上述兩舖成功售出，帳面蝕逾千萬元，連同已售出兩舖，料共蝕約4000萬元。

業界：舖位投資者「輸少當贏」

盛匯商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，目前商舖交投以細面積（500方呎以下）或售價1000萬至2000萬元較活躍，而面積較大的商舖，特別是逾千方呎商舖，銀碼較大，有能力承接的大多為資深投資者，他們取態會較審慎，議價時還價幅度較深，急走貨業主需要蝕讓離場。另有業界人士認為，太興創辦人或相關人士接連蝕讓，明顯對商舖後市不感樂觀，甚至認為「無前景可言」，寧「輸少當贏」。