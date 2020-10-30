經濟
海外置業錦囊

投資策略

代理:樓花期短較易批按揭

【明報專訊】利安環球物業行政總裁及創辦人張肇麒在1994年移民澳洲，故對澳洲物業市場十分了解。他表示，香港人在澳洲置業最關心的問題為按揭，因為當地銀行的按揭政策經常轉變，故不少港人在置業前會留意交樓時間，皆因年期較短（6個月至1年內）會較易做按揭。

港人套現港樓 買澳洲樓個案增

事實上，不少發展商樓花期較長，若預購反應較佳，銀行會批出貸款，發展商便會有資金繼續發展該物業。部分具實力的發展商樓花期較短，準業主會較易獲銀行批出按揭。而近年港人把香港物業套現，將資金轉投澳洲物業的個案急增。雖然疫情關係不少國家鎖國，包括澳洲在內，但如港人仍欲在當地置業，發展商會批出成交期，在收樓前3個月左右，準買家可以預備做按揭或資金，疫情關係審批按揭約需1個月左右，再聯絡律師跟進何時可以收樓，其間會有查冊費、排污費及其他支出。而澳洲接受電子交易，不用親身到當地簽約。

張肇麒認為，悉尼及墨爾本物業均價都是較昂貴，反之柏斯及昆士蘭物業入場費較平，現時銀行承做按揭約為60％至65%左右，準業主要留意銀行政策改變。他指出，發展商來港推售的澳洲盤多為公寓（apartment），因為當地別墅多為二手物業，不少買家都想親身到當地視察。港人在悉尼等主要城市置業，主要考慮校網及交通等。而悉尼位處海邊的物業價錢與香港很接近，市中心塞車情况嚴重，停車場租金每小時更要約50至70澳元（約273至400港元），居澳人士未必想駕車返工，物業近地鐵站則可以節省了不少停車場費。

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
建行第3季純利682億 按季回升20%
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降