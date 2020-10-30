代理:樓花期短較易批按揭

港人套現港樓 買澳洲樓個案增

事實上，不少發展商樓花期較長，若預購反應較佳，銀行會批出貸款，發展商便會有資金繼續發展該物業。部分具實力的發展商樓花期較短，準業主會較易獲銀行批出按揭。而近年港人把香港物業套現，將資金轉投澳洲物業的個案急增。雖然疫情關係不少國家鎖國，包括澳洲在內，但如港人仍欲在當地置業，發展商會批出成交期，在收樓前3個月左右，準買家可以預備做按揭或資金，疫情關係審批按揭約需1個月左右，再聯絡律師跟進何時可以收樓，其間會有查冊費、排污費及其他支出。而澳洲接受電子交易，不用親身到當地簽約。

張肇麒認為，悉尼及墨爾本物業均價都是較昂貴，反之柏斯及昆士蘭物業入場費較平，現時銀行承做按揭約為60％至65%左右，準業主要留意銀行政策改變。他指出，發展商來港推售的澳洲盤多為公寓（apartment），因為當地別墅多為二手物業，不少買家都想親身到當地視察。港人在悉尼等主要城市置業，主要考慮校網及交通等。而悉尼位處海邊的物業價錢與香港很接近，市中心塞車情况嚴重，停車場租金每小時更要約50至70澳元（約273至400港元），居澳人士未必想駕車返工，物業近地鐵站則可以節省了不少停車場費。

[海外置業錦囊]