澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價

利安環球物業總經理王俊琳（Dennis）表示，近期澳洲頒布最新一份財政預算案，當中有數項措施都會有助當地樓市持續向上，第一是企業、個人減稅，可驅使市民有更多資金用作消費。第二，是當地亦有類似香港的保就業計劃，其資助貸款由首次600億（澳元·下同），增加至合共1010億元，可確保全民就業。

第三，當地有一項名為負責任貸款條例（Responsible Lending），該條例要求放貸人詳細查詢借款人的背景，借貸人亦有責任如實申報。最新的財政預算案公布，將會取消這條例，意味當地銀行未來會加大借款力度。因此預計資金會留在實體經濟，在資金氾濫的情况下更多人買房。

放寬貸款限制 取消壓測

除此之外，澳洲政府又推出一項名為First Home Loan Deposit Scheme（FHLDS），至今名額共2.5萬個，政策容許持有澳洲國籍人士購買物業時，只需繳付5%首期，另又於去年取消壓力測試。以上種種政策都反映澳洲政府正大力推動樓市銷售。

他續指，雖然澳洲經歷30年內首次經濟衰退，在疫情期間實施封城措施，但一系列經濟援助措施，帶動第二季國民生產總值（GDP）僅按年跌6.2%，遠低於新西蘭的下跌12.2%及英國的下跌20.4%。因此他預測，澳洲將會是繼中國以後，第二個最快走出疫情及經濟復蘇的國家。在未成功研發疫苗前，若要回復經濟，必須大力推動內需。隨着澳洲多個州份解除防疫限制措施，將帶動人流急速上升，而帶動內需最快的方法是買樓，故不難理解澳洲政府為何放寬買樓門檻。

而早前出台的樓市政策，驅使利安環球獨家銷售的新盤第一期「Langston Tower」迅速售出。現時加推第二期「Langston Central」，位於悉尼艾坪 （Epping）。區內社區配套成熟，附近有不少知名公私立學校，如Epping Public School、James Ruse Agricultural High School等。

悉尼新盤59萬澳元入場

利安環球營業董事余俊樂（Joe）表示，艾坪是不少香港人喜愛的地區，除了有中小學校網，由艾坪火車及鐵路站前往麥格理大學（Macquarie university）僅5分鐘車程。艾坪附近有 「悉尼矽谷」之稱的麥格理商業園，及悉尼第二中心商業區巴拉馬打（Parramatta）， 不少大企業如微軟和甲骨文都在附近設有辦公室，所以這區住了不少從事電訊和資訊科技的專業人士。交通方面，2024年將有地鐵沿線通車，屆時由艾坪前往悉尼中心商業區只需25分鐘。

項目由國際發展商Cbus開發，於本周五至日（10月30日至11月1日）舉行物業展銷會。第二期共有180伙，一至四房單位，單位面積分別為一房538平方呎、兩房818平方呎、三房1065平方呎及四房 1302平方呎起，入場費約澳元59萬起，預計可於2021年底收樓。

余俊樂預期，樓盤租金回報可高達4.5厘，高於悉尼平均2厘至3厘，如購買兩房以上單位會送一個車位。

澳洲樓市未來3年或現供應斷層

王俊琳又補充，根據澳洲統計局的數據顯示，暫時准許動工的物業伙數只有5000個 ，一般建屋需時2年至3年。可見未來幾年，全澳洲只有小量新樓落成，以每年平均19萬名新移民計算，供應量可說是少得可憐；加上在內需主導政策下，料樓市將會供不應求，未來3年很大機會出現供應斷層，在低利息環境下，預計更多人入市並推高樓價，因此樓價升值潛力大。

明報記者 黃清瑤 龍彩霞

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