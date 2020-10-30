湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香

港能填海造地 求中央出手講唔通

建制派有很多人傾向於林鄭向中央政府申請深圳飛地給香港，仲話快靚正平，好似珠海將橫琴飛給澳門一樣，現在澳門有幾家大學座落於橫琴，是否快靚正我唔知，一定唔平，如果要求低價飛地，即是好似胡應湘話，香港揸住個金飯碗去乞食，點講都講唔通。

老實說，求人不如求己，如果自己做得到，唔需要咁大陣仗乞求中央政府，就算飛地平靚正，解決了香港房屋問題，但好似問人借錢做生意，發了達都唔得馨香，填海造地，並不是高難度的事，香港一定可以做得到，點解要中央政府同深圳幫手，仲要出自建制派人士，是否希望林鄭以及一眾香港官員在內地政府管理階層抬不起頭。

我唔明白點解咁多人話明日大嶼計劃是倒錢落海，如果只計成本，不計收入又的確冇錯，估計明日大嶼要5000億元成本，但建成之後，賣地收入起碼是成本三四倍，這是一盤穩賺的生意，點解要畀深圳？

明日大嶼穩賺 毋須欠內地借地人情

倘若深圳飛地給香港，用來建設公屋及一些社區設施一定沒有問題，深圳就可以在飛給香港的土地周邊賣地給地產商建私人住宅或者商業大廈，即使免費飛地給香港，但出售周邊土地已可以得到非常可觀的利潤，而且香港還欠深圳一個人情。

所以，我睇唔到有任何理由香港要求深圳飛地，老實說，錢債可以還，人情債難還，點解要香港欠深圳一個大人情，仲有，中央政府會為此睇唔起香港。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]