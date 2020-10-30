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譚新強 中環新譚

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譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察

【明報專訊】近日很多傳媒問我對美國大選的看法。大部分民調顯示拜登領先，按道理今年準確性應有改善（原因在之前文章已解釋過），但經過2016年一役，很多人仍然不相信。我也無意猜測結果，但我有99%信心，即使特朗普成功連任，仍必將輸掉普選票。再大膽一點預測，我有75%信心他輸的普選票將比上次的300萬票更多，可能超過500萬票。

如違反普選票的大選結果再次出現，將造成對已是千瘡百孔的《美國憲法》和選舉制度的更大打擊！多數服從少數何來是民主，連民粹也不是，民粹的定義大概是以一些可能錯誤但嘩眾取巧的政策和口號，來蒙騙大多數民眾的支持。美國選舉幾已淪為一個反民主制度！

有人指出美國選舉制度有如網球計分法，分為「局」和「盤」，所以勝出者的總得分是可以少於敗方的。沒錯，不止網球，這種情况在排球、乒乓球和羽毛球都可能出現，但有何關係？這些都只是運動和遊戲規則，並非號稱民主的選舉制度。

美國這個仍然年輕的國家，但憲法已是全球最古老和完全過時的，與E.O. Wilson提出的人類社會制度停留在中世紀的說法頗脗合。可惜的是即使人類已擁有神級科技，但仍極難update不合理，反科學的政治、經濟、社會制度和政策。你的手機和電腦，會否仍在使用iOS 1.0和Windows 1.0？

倘選舉人現爭拗 將更反民主選出總統

公平一點說，我相信其他國家的憲法和選舉制度亦充滿漏洞，也可被人利用。但who cares？她們都不是永遠宗教式相信自己永遠是最強、最大、最正義和最民主的世界一哥美國。美國的憲法漏洞，早已成為荷李活劇本的豐富資源，《紙牌屋》（House of Cards）和《副人之仁》（Veep）等劇已多次鑽研所有極端情况，包括如每州的選舉人出現爭拗，將以每州一票的更反民主方法選出總統。但誰料到這荷李活幻想出來的情節，按特朗普說法，竟有可能在這次選舉中出現，而他更意圖藉此勝出！

更加不幸的是，美國的憲制漏洞經荷李活「宣傳」後，已「教精」了共和黨（和俄羅斯，更危險），不斷利用這些漏洞把選舉、議會和司法制度推至危險的極端邊緣。大家可能以為特朗普輸300萬票已很多，但其實參議院更離譜。每州不分大小擁兩席，共和黨現時控制53席、民主黨45席、獨立人士2席。看似共和黨得到較大民意支持，但其實53名共和黨參議員的總得票，比民主黨和獨立議員少1500萬票！這差距夠誇張嗎？

參議院權力很大，所有內閣和其他重要官員都必須得到參議院通過。參議院亦掌控彈劾總統的最後生殺權，連重要國際條約，即使總統簽了，如未能通過參議院，也是作廢。最著名例子包括一戰後雖然當時美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）倡議成立國際聯盟（League of Nations），但就因為不能獲參議院通過，反而美國並未加入，是20年後歐洲戰火重燃的一條伏線。美國亦因此而未參加《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty），和負責審判戰爭和人道罪行的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）。早前ICC開始調查美國在伊拉克的被懷疑戰爭罪行，而導致美國報復，竟宣布制裁一批ICC官員，包括總檢察官本蘇達（Fatou Bensouda），簡直是一齣鬧劇！

最高法院大法官提名，也當然必須參議院通過。最近參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）以極速配合白宮，不用1個月就完成聽證會，投票通過巴雷特（Amy Coney Barrett）的任命，把最高法院傾斜至危險的保守派對自由派的6比3。巴雷特已經是特朗普挑選的第三名大法官，將對未來整個美國司法制度以至文化，包括墮胎、種族關係、社會福利和醫療制度等有深遠的影響。當然如今次選舉出現法律訴訟，最高法院或將如2000年般，再次扮演kingmaker的角色。我的耶魯法學院憲法專家朋友指出，原來全球只有美國和伊朗兩個國家，才有最高法院法官終身制！

巴雷特是名虔誠的天主教徒，對墮胎和LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）等問題上的立場，已不言而喻。她更是一名所謂憲法「原教旨主義者」（Originalist），即主張盡力揣測200多年前，傑佛遜（Thomas Jefferson）和麥迪遜（James Madison）等開國元勳（founding fathers），在立憲時的原有想法和精神！偉大如傑佛遜，也無法預料到200年後的情况，更無法預知科學推動的知識和科技革命！宗教過於信奉原教旨主義已非常危險，連解釋法律都堅持做Originalist，簡直是瘋狂！

在COVID疫情完全失控之際，特朗普竟仍病態式堅持要推翻「平價醫療法案」（Obamacare），短期內將由最高法院審判，如推翻，2000萬人將失去醫保，夠殘忍嗎？美國開國之初肯定沒有醫保，若按Originalist解讀，後果堪虞。

中國控疫成功 反映美歐各國不濟

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在CNN訪問中，也承認不會再企圖控制疫情，解釋是COVID具傳染性如流感！既然如此，就希望美國停止指摘中國未能完全防止把病毒傳出。其實完全阻止是真的不可能，但中國後來控制疫情的成功，亦證明美國以至歐洲各國的不濟，制度、文化、科學認知、政策、科技運同和政策執行等層面，都有嚴重問題。

特朗普仍不斷無端恐嚇將出現巨型選舉騙案，但其實真正企圖操控選舉的人是他自己。他已發命令給「驕傲男孩」（Proud Boys）等極右武裝分子，「Stand Back and Stand By」，意思是暫時觀察，但如有需要，隨時準備行動。一批極右恐怖分子，更曾企圖綁架特朗普最增恨的密歇根州民主黨女州長惠特默（Gretchen Whitmer），幸而被警方及時阻止。特朗普更呼籲5萬人當投票站監察員，據說其中包括不少退伍特種部隊員，將手持自動步槍巡邏票站，目的無非阻嚇拜登和民主黨支持者投票。真唏噓，以為這種情况只會在非洲和拉美等第三世界國家出現，從前更只有美國派投票監察員到這些落後國家維持選舉秩序。

如今超保守的Originalist控制最高法院，更休想削弱憲法第二修正案（2nd Amendment），美國槍械問題仍是個死結。如選舉出現爭議（contested），譬如雙方都自稱勝出，除法律訴訟外，小心街頭暴力亦將升温，甚至形同內戰。美國傳媒已開始揣測軍方立場，軍方亦已宣稱必保持中立，但亦堅持將接受「合法」的命令，即是立場仍糢糊。唉！真悲哀，看新聞時還以為是在報道泰國局勢！

上周有些人企圖炒作拜登之子亨特（Hunter Biden）的所謂電郵門醜聞，除金錢貪腐外，更提出永遠更吸睛的性醜聞，說有視頻證明亨特曾強姦和虐待兒童！在上次辯論中，特朗普有提到亨特的貪腐問題，但絕口不提性醜聞，因為實在太過一千五百步笑五十步了！如被反問跟伊凡卡（Ivanka Trump）關係如何，總不可能真情剖白，再次承認對女兒極感興趣吧！

留意到對亨特醜聞最有興趣的，認為此事遠比疫情失控更重要，渴望特朗普能藉此贏出的，竟是部分香港人和台灣人。可能因為他們幻想特朗普是他們的「救世主」，但我替他們擔心，最後特朗普未必「打救」他們！

今屆大選投票率或1908年以來最高

其實美國大選已進行得如火如荼，投票人數已超過7000萬（大部分郵寄），超過2016年的一半，今屆投票率可能將是1908年以來最高的，或高達65%。傳統上，投票率高對民主黨有利，甚至「Blue Sweep」都有可能。最關鍵州份為賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和佛羅里達州（Florida），照計算，拜登只需兩者取其一即可勝出，但特朗普則需要兩州都贏。最麻煩仍是點郵寄票需時較多，可能要等數天，甚至超過一周。希望兩邊都能表現耐性和克制，不要煽動暴亂。

最後到底是特朗普還是拜登勝出，對美國內政和外交方向當然會有影響。拜登必將盡力改善美國種族關係，甚至推動兩黨在醫療、環保和基建上合作。當然如果是Blue Sweep，政策落實較容易。外交上，拜登必嘗試修復盟友關係，對華政策短期內未必有太大改變，但最少將較穩定和客氣，減低擦槍走火機會。

特朗普倘連任 戰爭風險恐升

如特朗普成功連任，則恐怕加速摧毁各樣令到美國偉大的支柱，包括對移民和人才的吸引力，以及科研的獨立性；司法、聯儲局以至軍方都必受到更大干預。外交政策更差，西方聯盟可能面臨瓦解，世界貿易組織（WTO）幾已名存實亡，再走下去，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank），甚至北大西洋公約組織（NATO）和聯合國或都會受到威脅。跟中國鬥爭必更激烈，戰爭的風險都將上升。

但無論誰當總統，最首要面對的問題仍是COVID疫情，如解決不了，社會不能「正常」運作，根本毋須討論跟中國競爭的問題。如今到了每日近8萬宗，死亡人數1000的恐怖地步，更有exponential growth（指數增長）的危險，即使拜登上台，控制疫情談何容易！

只谷股市不顧人命 結果經濟也不保

常言道，法律面前，人人平等。現實中是否如此，看執法情形。更肯定的是在疫情面前，每個國家都是平等的，病毒對所謂個人自由和政治體制毫無興趣。有人仍以為COVID只是一個wake-up call，人類仍有充足時間和機會「改過自新」，但明顯COVID已是所有國家和管治制度面對的大考，如不及格，整個社會將同時蒙受巨大性命和經濟損失，兩者絕非如特朗普天真以為的二選一題目。只有如中國般，先力壓疫情，保護人民生命和健康，然後才可逐漸恢復經濟，如成功，資本市場也必自然有好表現。美國倒行逆施，只印鈔狂谷股市，反置人民生命健康不顧，實體經濟也當然不能恢復，結果兩者皆失。

我希望美國人有足夠的集體智慧，放棄對自己體制的宗教式、反邏輯的盲目自大和狂妄。任何體制只是工具並非目的。尤其在人類面對COVID和相關的氣候和環境變化挑戰，美中和其他國家都必須放棄狹窄國家和種族主義，以科學和人性為本，充誠合作，才有機會成功！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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