周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法

記得在一年多前，我用黃大仙的籤文看騰訊，說它是「岳飛遇害」，人們以此認為它死定了。我卻說，岳飛是忠臣，這反而證明了騰訊是隻好股票，在一段長日子之後，必然會大升特升，好像在宋高宗和秦檜死後，岳飛反而紅到在全國各地大建祠廟。

後來又求了一支「蘇秦不第」，人們也認為是下下籤，但我說，蘇秦不第之後，很快便「六國大封相」，紅到發紫，因此，騰訊很快便會翻身了。

果然，這證明了其他人的解籤實在太笨，而周顯大師的確是香港解籤第一高手。最重要的，當然是黃大仙的籤文真靈。

黃大仙求籤 欠科學但成本低

我之所以把上述事件挖出來，再講一遍，皆因我想講一個理論，來自《炒股密碼》，就是像匯控（0005）、騰訊、阿里巴巴（9988）這些大型藍籌股，由於業務太過複雜，因此不可能分析其數據，這可能是一份全職工作，兼且要長時間鑽研，方可做到。

我們當然沒有這個時間，也沒這能力，因此，必須透過其他途徑，用更簡單的方法，例如用黃大仙籤文來作預測，雖然稍欠科學，但是時間成本和所需能力卻低得多，我把這叫做「直覺投資法」。

[周顯 投資二三事]