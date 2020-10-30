經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法

【明報專訊】隨着螞蟻集團（6688）即將上市，騰訊控股（0700）的股價也屢破新高，執筆之時，已超過了600大元。其未來估價，以麥格理估得最為誇張，足足估到815元，理由是旗下的微信支付，應和螞蟻集團同級，因此現價騰訊還是抵買的。

記得在一年多前，我用黃大仙的籤文看騰訊，說它是「岳飛遇害」，人們以此認為它死定了。我卻說，岳飛是忠臣，這反而證明了騰訊是隻好股票，在一段長日子之後，必然會大升特升，好像在宋高宗和秦檜死後，岳飛反而紅到在全國各地大建祠廟。

後來又求了一支「蘇秦不第」，人們也認為是下下籤，但我說，蘇秦不第之後，很快便「六國大封相」，紅到發紫，因此，騰訊很快便會翻身了。

果然，這證明了其他人的解籤實在太笨，而周顯大師的確是香港解籤第一高手。最重要的，當然是黃大仙的籤文真靈。

黃大仙求籤 欠科學但成本低

我之所以把上述事件挖出來，再講一遍，皆因我想講一個理論，來自《炒股密碼》，就是像匯控（0005）、騰訊、阿里巴巴（9988）這些大型藍籌股，由於業務太過複雜，因此不可能分析其數據，這可能是一份全職工作，兼且要長時間鑽研，方可做到。

我們當然沒有這個時間，也沒這能力，因此，必須透過其他途徑，用更簡單的方法，例如用黃大仙籤文來作預測，雖然稍欠科學，但是時間成本和所需能力卻低得多，我把這叫做「直覺投資法」。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
建行第3季純利682億 按季回升20%
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降