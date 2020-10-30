盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免

特朗普就拜登上述言論連翻狙擊拉票，因始終美國現今已取代沙特和俄羅斯，成為全球最大石油生產國，石油工業可以說是美國一些州份的主要經濟命脈。但不管如何，民主黨候選人拜登希望油價維持弱勢的心態表露無遺，希望藉此打擊俄羅斯，甚至支持共和黨的得州、賓夕法尼亞洲、俄克拉何馬州和俄亥俄州。

油價料已進易跌難升階段

除了拜登的失言令油價受壓外，歐洲疫情大爆發也是原因之一。歐洲疫情失控，令到當地有機會進一步出現大規模封關，歐洲運輸業或陷入嚴重困境，令油價需求急跌。估計油價已經進入易跌難升階段，紐約期油下方有兩大支持位，分別是每桶36.15和34.37美元，34.37美元失守的話，便有機會挑戰30美元的心理關口。同時，和油價息息相關的加元表現亦不濟，除了受油價下跌拖累外，加拿大央行在10月28日議息之後，雖然維持利率不變，但會後聲明亦傾向鴿派。央行表示，官方利率維持不變直至2022年，但交易員相信若油價持續下跌的話，會進一步打擊加拿大的經濟，令加拿大央行未來仍有機會採取負利率等的寬鬆貨幣政策措施來刺激經濟，因此在油價拖累下，估計加元前景不容樂觀。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]