劉思明：新能源物管逆市承接力強

恒指昨低開後最多跌450點、低見24,258點回升，午後跌幅曾收窄至29點，收報24,586點，跌122點或0.49%；國指跌7點。大市成交1332億元，高於60天平均半成多。據《明報》港股數據庫，升跌比率39比61，跌逾3%佔下跌股份一成半；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍未能收復失地下跌，不少股份跟隨恒指高收呈陽燭收市，買盤具承接力。

環保及新能源升3.36%

以本報數據庫追蹤的30個行業來看，環保新能源行業股份平均收市較開市高出4%，承接力最強；其次，內房及物管、汽車及相關、軟件服務、基建及建材、家品及零售等，平均高出開市價2%、3%收市。

全日計，環保及新能源收市升逾3%表現最強，但行業只有六成股份上升，升勢受到信義光能（0968）、金風（2208）、福萊特（6865）大漲約一成帶動。金風率先創出年內收市新高，回調守住10元將可保持向好趨勢。此外，家品及零售升近2%，有近九成股份上升；內房及物管升1%，有近七成股份上升，當中以物管股表現為佳。10隻成交最活躍的物管股昨天平均升3.5%，碧桂園服務（6098）、新城悅（1755）等升逾6%表現最強。

今年7月雅生活（3319）、保利物業（6049）反彈曾經重上20周線，並進一步收復10周線，前者曾創新高，後者逼近高位，之後無以為繼展開跌勢。

碧桂園服務與永升生活（1995）7月後保持強勢，直到9月才反覆回落向下。碧桂園服務昨天收復10天線，倘能能進一步收復20天線（約50元），或有機會重演雅生活等7月上試高位一幕，否則可能會回試45元整固（詳看《技術取勝》）。

李寧跌至20天線可吸納

至於下跌行業，航空及相關昨跌近2%表現最差，紡織及服飾跌近2%，電訊、金屬及礦石、本地零售服務、能源及相關等跌逾1%，以舊經濟為主的反彈乏力，沽壓較大。強勢的紡織服飾股昨天亦有較明顯回吐，但強勢的波司登（3998）再升逾3%創年內新高，申洲（2313）、安踏（2020）、李寧（2331）回吐的幅度溫和，李寧20天線料有支持，可以趁機吸納。

[劉思明 數據尋寶]