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股市最前線

張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸

【明報專訊】恒指昨日跌122點，收報24,586點，成交金額1331億元。美股重挫逾3%，亞洲股市下跌但幅度溫和，始終區內疫情受控，生產消費都正常，看不到要跟隨美股拋售的理由。連日領升大市的ATM（阿里、騰訊和美團）早市稍為回吐，午後美團（2690）發力飈升6％，連同騰訊（0700）亦倒升，齊齊推高大市。頤海（1579）由高位回調最多已達30％，近日股價回升，可候低吸納博重回通道頂部。

歐洲再度封城，美國疫情亦在惡化，加上傳媒報道特朗普選情優於預期，都對大市構成壓力。從設局上看，面對總統選舉、疫情和疫苗發展等不明朗因素，美股由低位回升達10％逼近歷史高位，是對於拜登、民主黨及疫苗過度有信心。在歐洲疫情急速惡化前，市場已開始回落，周三晚歐美股市的急跌，其實有可能是尾聲。當然，股價對業績反應也很個別，微軟因展望遜預期而大跌。昨晚四大科技企業齊齊公布第三季業績，對於大市會非常重要。

傳統經濟股回勇 港股或突破

港股較外圍市况強勢，動力主要是科技股，但昨日中信銀行（0998）、興業銀行等公布業績也不俗，前者每股盈利按年持平，按季更回升，若傳統經濟股也回勇，則恒指和國指有機會向上突破。只是ATM的強勢或多或少與螞蟻集團（6688）上市有關，招股完成動力或會減弱。

昨日另一異動是中港地產股終於回升，恒大（3333）出手回購，股價揚3.5％，持續陰跌的新地（0016）亦彈逾2％。中港地產股乏人問津，沒炒作價值，但本地地產股市帳率全都處於0.4倍至0.5倍水平，住宅樓價也平穩，現價已開始跌不落，收息倒是可以考慮。另一舊經濟股友邦（1299），本欄此前指股價介乎75元至85元水平上落，昨回到下限並以陰燭收市，也可博反彈。

投資者不理估值 比亞迪市值遠超寶馬

強勢股以光伏、物管股為主，福萊特（6865）及信義光能（0968）分別升10%及12.5％，世茂服務（0873）及合景悠活（3913）暗盤潛水，但物管股出現反彈，碧桂園服務（6098）升6.4％。最強勢的股份要數比亞迪（1211），再升5.3%續創新高，市值已遠超於德國上市的寶馬。電動車股備受市場追捧，已開始有點亢奮不再理會估值，這時股價最為強勢，往往可直線上升，但也要控制注碼和留意風險。

頤海股價一直長升長有

現市况屬交易設局，多數股份都是在區間交易，可留意頤海。集團一直長升長有，近期則出現調整，由高位133元水平，到本周曾跌至92.8元，近日回升，昨收報106.9元升2.7%。調整原因，一來高升股近期多受壓，二來近期海底撈(6862)較多負面新聞，市場擔心會影響到頤海的銷售。第三則是集團推出新產品，市場憂慮會影響短期毛利率和開支增加。但頤海業績一直都很出眾，增長快速，就算短期出現問題，相信管理層也有能力解決。本周二跌破雙頂頸線後失而復得，昨日逆市上升，股價轉強，可逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]

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