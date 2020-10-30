盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌

恒指24258點做淡關鍵

由於在美國大選後市場的不確定性會逐步減少，屬利好因素，意味着後市可有望逐步轉強，因此今次的調整將會是趁低吸納的機會。在選股的過程中，應優先考慮跑贏恒指的強勢股，騰訊（0700）是其中一個不錯的選擇。

我們可以從兩個不同角度來分析，首先騰訊在7月初至10月下旬形成了大型的波動區間，並且在10月27日呈現技術突破，屬於轉強的信號。另一方面，恒指在未能成功突破25,000點期間，騰訊已進一步創高位，反映股價跑贏大市。更加明顯的信號是在本周四恒指裂口低開，但騰訊未受拖累因而大幅低開，表示市場惜貨如金。從以上三點來看，足以證明騰訊仍然受到市場追捧，短期易升難跌。

近日有讀者問了筆者一個問題，為何每次沽貨後股價都會繼續上升，但買貨後股價多數跌多升少。解決這個問題的答案會在下一期會告訴大家。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]