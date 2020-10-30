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經濟
2020年10月30日星期五
技術取勝
投資策略
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
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【明報專訊】信義能源升抵4.3元阻力（圖）
碧桂園服務或回試45元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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