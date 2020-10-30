張宗永：人幣有上升客觀條件

（一）昔日，中美雙方仍然是「有偈傾」的時候，匯率往往是中國談判的籌碼之一。美方為了減低貿易赤字，很多時都要求中方將人民幣升值。但今天大家已經是劍拔弩張，這舊調久已不彈。人民幣匯價走向完全是由北京一方決定；

（二）出口過往是中國經濟增長的主引擎，但今天保護主義抬頭，習主席提出「內循環」，很明顯是要減低對出口的依賴，估計北京不會介意見到一個相對比較強勢的人民幣；

（三）反之，強勢人民幣有助減低進口貨物帶來的通脹，甚至冲淡中方報復式關稅帶來的進口貨物，包括農產品的價格上漲的影響。

中美交惡 強人幣助解內地經濟問題

上面是支持人民幣升值的理據，亦是從國內的誘因分析人民幣的走向。換個角度，我們且從國外的因素看這事情：

首先，我們看人民幣的匯率，不能單單看兌美元的價位，亦要參考人民幣兌其他貨幣匯價的走勢。如果我們回顧人民幣和美匯指數過去一年的表現，二者其實是叮噹馬頭，兩者都上升了5%有餘，雖然中間美元指數波幅較大，由3月的高位102.8，下滑到了今天執筆時的93.5，相差達9%。人民幣從今年5月底的高位7.17下降至今天的6.71，差幅近6%。 波幅差距其實亦反映中國半開放市場的特色。

美元長遠看跌屬過分吹噓

其次，坊間有一種看法是美國債台高築（尚未將拜登當選計算在內），美元走勢長遠看跌，我覺得這個因素有點被過分吹噓。美元始終是全球的避險貨幣，無論是國力也好、經濟的廣深度也好，一直能夠吸引很多便宜的資金。這些便宜的資金輾轉流入企業，美國的商人利用這些便宜錢投資在一些高風險但高回報的生意上，最後還是為美國經濟作出貢獻的。

總括而言，我覺得人民幣有上升的客觀條件，目前的水位只是跟隨美元兌其他貨幣的強弱而已。

[張宗永 翼之聯想]