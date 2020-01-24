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晶片商Marvell擬780億購Inphi

【明報專訊】美國半導體行業整合潮持續。繼美國晶片商超微（AMD）本周就收購競爭對手賽靈思（Xilinx）達成價值350億美元（約2730億港元）的協議後，美國晶片商邁威爾科技（Marvell Technology Group）也就收購同業Inphi接近達成價值100億美元的協議。若談判成功，雙方將在本周內公布交易協議，成為業界本周內達成的第二宗大型併購。

美半導體業現整合潮

邁威爾科技主要生產涉及數據儲存及數碼信號的晶片，市值約260億美元。若能收購Inphi，將有助邁威爾科技擴大網絡通訊的業務。疫情爆發令上網的需求增加，刺激了晶片的需求，加快了行業整固。美國晶片大廠Nvidia早前同意作價400億美元，收購英國晶片設計公司Arm。英特爾（Intel）也同意以約90億美元的價格，將大部分記憶體晶片業務出售給韓國SK海力士（SK Hynix）。

三星上季利潤增五成

三星電子昨公布1年半來規模最大的利潤。受惠於智能手機銷售反彈及記憶體晶片的需求，三星電子截至9月底季度，利潤按年增長近五成至9.36萬億韓圜（約640億港元）。不過由於晶片價格偏軟及智能手機競爭加劇，三星預期12月季度利潤將會下滑。

（華爾街日報）

[國際金融]

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