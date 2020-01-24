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美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩

【明報專訊】隨着經濟活動重啟，加上美國政府發放支票助國民應急，刺激美國上季GDP錄得破紀錄的升幅。美國第三季GDP初值，按季折合成年率增長33.1%，由次季的31.4%破紀錄跌幅急劇反彈，升幅較分析師預期高出1.1個百分點，也是美國二戰後有紀錄以來最大的升幅。GDP數據比預期好，加上facebook、蘋果、亞馬遜、Google等強勢科技股在周四收市公布業績前，股價在早段先行反彈，美股三大指數在經歷周三的急跌後，於昨早段回穩。

面對歐洲再次收緊防疫措施，歐央行昨暗示12月將加碼「放水」，德、法股市午夜前向上。不過國際油價午夜前跌近4%，在6月中的低位徘徊。

特朗普借數據為大選拉票

為美國GDP貢獻三分之二的個人支出，在第三季按季折合年率升幅達破紀錄的40.7％，商業投資及樓市交易也推動經濟顯著反彈。美國總統特朗普在數據公布後，發推文為總統大選拉票：「剛公布的GDP數據，是美國史上最好。明年將會非常棒！不過瞌睡的（民主黨總統候選人）拜登及其建議的破紀錄稅率升幅，將毁掉這一切。」

受惠於刺激經濟措施，上季的消費品支出超出疫情爆發前的水平，以汽車及服裝尤甚。醫療保健、餐飲及住宿等服務行業的收入也有反彈，但消費者的整體支出，仍低於去年底疫情爆發前的水平。

除了消費者支出回升，美國廣泛領域也在上季實現增長。受惠於抵押貸款利率降至紀錄低位，美國第三季住宅投資折合成年率增長59.3％，是1983年以來最快。商業投資也增長了20.3％。不過上季的增長動力集中在季初，此後增長有所放緩。分析師警告，美國近期疫情再次惡化，加上新一輪刺激方案未見進展，預料未來數月的經濟增長將相對較慢。

首申失業救濟人數輕微下滑

美國經濟反彈之際，就業市場輕微改善。美國勞工部昨公布，在截至10月24日當周，首次申領失業救濟人數降至75.1萬人，較對上一周的79.1萬人略為下滑，是3月中以來低位。美國在3至4月疫情爆發後失去2200萬職位，當中近一半職位至今尚未恢復。美國目前失業率為7.9％，較疫情爆發前升了1倍以上，1260萬美國人仍然失業。分析師指出，美國目前的經濟規模，經通脹及季節調整後，仍較去年底收縮3.5%，預期美國經濟可能要至明年底才全面恢復。

另外，去年因盈利前景成疑而令IPO計劃觸礁的共享辦公室龍頭WeWork，預告將在稍後再次部署IPO。WeWork行政總裁Sandeep Mathrani表示，目前在亞洲部分市場，包括中國、韓國和新加坡的業務已全面反彈，預計WeWork有望在明年轉虧為盈，產生自由現金流淨流入，屆時將重新審視IPO計劃。去年上市計劃遭擱置後，WeWork的估值由470億美元峰值下跌超過九成，拖累主要股東軟銀集團的投資損手，促使軟銀出售資產，並以所持阿里巴巴 （9988）股權做融資。軟銀在去年底取得WeWork控制權後，改組了領導層，並裁員逾8000人，相當於WeWork人手的三分之一，助其每年節省約10億美元成本。

拉加德預告：歐央行將加碼放水

德、法先後宣布重啟大規模封鎖措施之際，歐洲央行昨維持貨幣政策及量寬規模不變，重申緊急抗疫買債計劃（PEPP）將至少延續至明年中。歐洲央行行長拉加德稱，經濟迅速失去動力，疫情及新一輪封鎖措施，令經濟面臨「雙底衰退」的威脅，央行「毫無疑問」將在12月同意新的一籃子刺激方案。歐洲央行9月時估計，歐元區今年GDP將收縮8％，並在明年反彈5％。當局將在12月更新相關預測，預期屆時將宣布加碼「放水」。日本央行昨亦維持貨幣政策不變，但下調經濟預測。日本央行最新預期在截至明年3月底的財年，日本經濟將收縮5.5%，收縮幅度較7月時預測的4.7%擴大。

（綜合報道）

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