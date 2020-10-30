經濟

彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利

【明報專訊】中國恒大（3333）早前一度傳出資金緊張，背負巨債的內房企業財務狀况日益受關注。據外電報道，中國監管機構加大對內房監管力度，要求內地部分龍頭開發商每月報告財務詳情，企業名單中包括恒大、融創（1918）和萬科（2202）等12家內房企業，報告內容包括融資、負債總額和業務數據明細。證券界認為，新措施或令內房股繼續受壓，不排除續要減價售樓，影響盈利。

明報記者 陳偉燊

彭博社報道，由於監管機構擔心如恒大般的大型地產企業，一旦資金緊張可能給內地金融領域帶來系統風險，相關監管機構正在密切關注龍頭開發商動向。報道引述知情人士指出，包括房地產行業的監管機構及人民銀行，目前都要求部分龍頭開發商按月披露財務狀况，並指恒大、融創和萬科等12家內房企業均榜上有名，被要求在每月15日上報融資、負債總額和業務數據詳情。

萬科恒大融創 榜上有名

報道稱，萬科代表拒絕對有關消息置評，恒大、融創則未有回覆查詢，人行和房地產監管機構亦沒有回覆查詢。由於有關消息在昨日收市後傳出，因此恒大及融創昨日股價仍然做好，分別升3.5%及1.6%，只有萬科微跌0.6%。

內房企業可以通過加速處置非核心資產和透過安排業務分拆，使自己達到包括三條紅線在內的新規要求。巴克萊駐香港的分析師Wilson Ho在一份報告中說：「新規應可緩解投資者對這些公司未來的表外債務急速成長的憂慮」。

不過，在監管機構可能進一步監管內房企業的財務時，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，這會繼續對內房股價構成壓力，原因是內房在資金方面遇到限制，加上要面對限價及限購，此前內地監管機構亦要求設下三條紅線，要求內房跟進不要踰越，監管正逐步收緊。在內房股面對種種措施局限之時，毛利率已限制在只有20%左右，已不再如過往般暴利。因此最終在人民幣升值下，內房股未能夠如過往般大升。

毛利率料降至20% 暴利難再

耀才證券研究部總監植耀輝形容，「監管當局要求內房提交明細，會增加了透明度，卻令賣樓壓力增加」。他預期，內房為符合在三條紅線以內，或需要減價賣樓以去槓桿，令高負債的內房企業面對壓力增加。債務要改善到令人改觀，既要需時，但盈利受壓則會惹人關注。

相關字詞﹕植耀輝 熊麗萍 彭博 萬科 融創 恒大

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