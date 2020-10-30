香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台

集團副主席楊主光預告，未來一個月內會公布公司拓展電子商貿平台計劃詳情，主要會以薄利多銷的形式推廣，指長遠有利的公司業務發展。香港寬頻收市報13.76元，跌0.434％。

冀明年派息增8％至10％

香港寬頻全年每股派息為0.75元，按年升7.1％。楊主光預計，今個財年派息增長幅度約8％至10％。期內全年純利按年下跌55%至9717.4萬元，楊主光稱，因收購競爭者WTT（滙港電訊）及通訊科技供應商HKBN JOS的項目，影響期內的財務支出，若撇除收購項目，集團的純利按年增長為12%。期內的EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年升47％至25.05億元。

企業ARPU升69％ 考慮明年加薪

香港寬頻與以往相若主攻企業和住宅市場，企業和住宅的用戶數目分別按年升2％和0.4％，至10.5萬戶和138.4萬戶；當中企業ARPU（每戶每月平均收入）按年升69％至2948元，而住宅ARPU按年升1％至187元。惟流動通訊用戶按年跌1％至27.5萬戶，其ARPU亦按年跌13％至110元。

集團的全職員工為5929人，按年升44％，楊主光指，公司在面對疫情挑戰和市場競爭激烈的情况下，仍會參考明年的通脹情況，考慮為員工加薪。