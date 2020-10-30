I.T中期虧損擴大至3.37億

中港澳零售總收入減50.9%

集團表示，上半年經營環境備受疫情影響，淨銷售較去年同期大幅下降，反映各種社交距離和衛生相關措施，加上廣泛出入境限制、邊境管制及檢疫安排，令消費意欲大減。集團首季大部分市場的分店不得不暫停營業或縮短營業時間，第二季逐步重開部分市場的店舖，中國市場銷售復蘇較港澳更快。

集團又指出，已全面審視店舖組合，進一步改善和整合旗下渠道，期內港澳淨關閉17間店舖，未來會關閉某些虧損經營地點，預計今個財年餘下時間仍會面對沉重壓力。I.T上半年獲政府補助合計1.015億元，包括香港首輪「保就業」計劃的4897.9萬元，以及零售業資助計劃472萬元。

此外，持有又一城的豐樹北亞商業信託昨公布上半年度業績，其中又一城截至9月底止上半年度總收入及淨物業收入，分別跌32.6%及38.9%，商場零售續租租金跌12%，出租率為99%。跌幅主要來自租金減免及較低的零售租金，不過港元兌新加坡元匯率上升抵消部分影響。集團指出，期內又一城租戶的銷售及人流按年下跌36.2%及45.5%，主要是社交距離措施及餐飲限制所影響。