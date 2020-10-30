比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜

預計第4季新能源汽車銷量穩增

首三季計，比亞迪純利按年升1.2倍至34.1億元，接近其早前預測範圍的下限。集團預計，第四季新能源汽車銷量穩步增長，當中全新旗艦車型「漢」和改款旗艦車型「唐」累計接獲大量訂單，預料繼續推動新能源汽車銷量。

另外，新能源商用車領域方面，大巴市場拓展順利，預計銷量較去年同期大幅增長；燃油車「宋 Pro」持續熱銷，傳統車銷量亦保持快速增長。手機部件及組裝業務方面，由於主要客戶份額持續提升，玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長快速；光伏業務繼續保持平穩發展，防疫物資市場供給逐漸穩定。另外，比亞迪電子（0285）公布，首三季純利按年大升3.22倍至43.34億元；營業額按年升34.16%至515.17億元，毛利增1.87倍至74.86億元，每股基本盈利1.92元，按年升3.22倍。集團昨績前收報36.55元，跌2.67%。