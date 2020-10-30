經濟

渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標

【明報專訊】渣打集團（2888）昨午公布今年第三季業績，集團的普通股權一級資本比率（CET 1）達14.4%，高於13%至14%的目標範圍。財務總監賀方德（Andy Halford）表示，鑑於集團的資本水平強勁，董事會有意在明年2月公布全年業績時，會經諮詢監管機構後考慮恢復向股東提供回報。受惠於信貸減值連跌兩季，渣打上季除稅前基本溢利按年跌四成至7.45億美元，勝市場預期中位數。

明報記者 蔡穎霖

渣打績後股價走勢轉弱，午後轉跌3.14%，收報37元。截至晚上約10時半，於倫敦股價跌7%，折合港元報34.85元，較港股收市跌近6%。

渣打：跟監管部門商討未來派息和回購

事實上，日前匯控（0005）稱考慮恢復派息，市場對銀行重發股息已有期望。渣打昨日指出，將會跟監管部門商討未來的派息和回購計劃，暫未有恢復派息或回購的優先次序，需視乎與相關機構的商討結果，有關決定最快將於明年2月在全年業績時公布，強調冀盡快回報股東。

渣打第三季基本經營收入錄35.19億美元，按年減少12%。其中，淨利息收入按年跌16%至16.2億美元；其他收入則下跌7%至18.99億美元。稅前基本溢利雖按年挫40%，但按季升2%。渣打業績勝市場預期，主要是受信貸減值連跌兩季帶動。集團第三季信貸減值為3.53億美元，即使較去年同期的2.79億美元要多，但較今年次季的6.11億美元大減42%。賀方德指出，環球資金流動性強勁，令銀行存款大增，隨着多個市場逐漸復蘇，預計明年貸款需求會回升，屆時提升集團淨利息收入。

香港仍是集團盈利貢獻最大地區

香港區仍是集團盈利貢獻最大的地區，稅前基本溢利為3.32億美元，但按年跌27%，反而內地的稅前基本溢利按年升一倍至1.43億美元。整體大中華及北亞區按年少賺5%至5.78億美元。

此前，渣打曾以其有形股東權益回報（ROTE），在2021年或以前提升至10%水平為目標，惟上季ROTE則按年跌4.5個百分點至4.4%。賀方德表示，新冠病毒拖累集團發展進程，相關的財務目標將會延遲數年，但強調集團仍具備優勢，相信仍可以達到雙位數。

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
建行第3季純利682億 按季回升20%
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降