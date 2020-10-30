渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標

明報記者 蔡穎霖

渣打績後股價走勢轉弱，午後轉跌3.14%，收報37元。截至晚上約10時半，於倫敦股價跌7%，折合港元報34.85元，較港股收市跌近6%。

渣打：跟監管部門商討未來派息和回購

事實上，日前匯控（0005）稱考慮恢復派息，市場對銀行重發股息已有期望。渣打昨日指出，將會跟監管部門商討未來的派息和回購計劃，暫未有恢復派息或回購的優先次序，需視乎與相關機構的商討結果，有關決定最快將於明年2月在全年業績時公布，強調冀盡快回報股東。

渣打第三季基本經營收入錄35.19億美元，按年減少12%。其中，淨利息收入按年跌16%至16.2億美元；其他收入則下跌7%至18.99億美元。稅前基本溢利雖按年挫40%，但按季升2%。渣打業績勝市場預期，主要是受信貸減值連跌兩季帶動。集團第三季信貸減值為3.53億美元，即使較去年同期的2.79億美元要多，但較今年次季的6.11億美元大減42%。賀方德指出，環球資金流動性強勁，令銀行存款大增，隨着多個市場逐漸復蘇，預計明年貸款需求會回升，屆時提升集團淨利息收入。

香港仍是集團盈利貢獻最大地區

香港區仍是集團盈利貢獻最大的地區，稅前基本溢利為3.32億美元，但按年跌27%，反而內地的稅前基本溢利按年升一倍至1.43億美元。整體大中華及北亞區按年少賺5%至5.78億美元。

此前，渣打曾以其有形股東權益回報（ROTE），在2021年或以前提升至10%水平為目標，惟上季ROTE則按年跌4.5個百分點至4.4%。賀方德表示，新冠病毒拖累集團發展進程，相關的財務目標將會延遲數年，但強調集團仍具備優勢，相信仍可以達到雙位數。