經濟

建行第3季純利682億 按季回升20%

【明報專訊】大型國有內銀陸續公布第三季業績，建設銀行（0939）季度純利為682.06億元（人民幣，下同），按年下跌4.14%，不過與第二季比較則有改善，回升20%。拖累上半年業績的信貸減值損失，第三季為499.37億元，按年上升41.44%，不過按季則跌下跌19.79%。建行表示，中國經濟穩步恢復，但外部經濟不確定性因素逐步增多。

建行不良貸款率續升，截至第三季末為1.53%，較第二季末上升0.04個百分點，按去年底則上升0.11個百分點，不良貸款額為2555.28億元，較上季增加4%。建行表示，該行考慮宏觀經濟可能面臨的不確定性，已審慎計提撥備，加大風險資產處置。該行會每季覆核計算信貸減值損失的相關因素，包括各期限貸款的違約概率。

撇除撥備，建行撥備前利潤按年升7.18%，至1311.01億元，淨利息收入升7.13%至1382.94億元，不過受利率市場化穩步推進、市場利率低於去年同期和存款競爭激烈等因素影響，首三季淨利息收益率為2.13厘，按年跌0.14厘，低於上半年的2.14厘。

郵儲行上季純利升13％

郵儲銀行（1658）亦公布第三季業績，純利按年上升13.48%，至191.86億元，不過綜合首三季則按年仍跌2.66%。純利增長主要來自信用減值損失按年減少42.66%，至69.75億元，撥備前利潤則跌7.27%，至281.22億元。截至第三季末，不良貸款率為0.88%，較第二季末下跌0.01個百分點；首三季淨利息收益率為2.4厘，按年跌0.12個百分點，亦較上半年的2.42厘為低。

相關字詞﹕內銀股 郵儲銀行

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
北水撐科技股 恒指險守50天線
北水撐科技股 恒指險守50天線
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降