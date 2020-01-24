建行第3季純利682億 按季回升20%

建行不良貸款率續升，截至第三季末為1.53%，較第二季末上升0.04個百分點，按去年底則上升0.11個百分點，不良貸款額為2555.28億元，較上季增加4%。建行表示，該行考慮宏觀經濟可能面臨的不確定性，已審慎計提撥備，加大風險資產處置。該行會每季覆核計算信貸減值損失的相關因素，包括各期限貸款的違約概率。

撇除撥備，建行撥備前利潤按年升7.18%，至1311.01億元，淨利息收入升7.13%至1382.94億元，不過受利率市場化穩步推進、市場利率低於去年同期和存款競爭激烈等因素影響，首三季淨利息收益率為2.13厘，按年跌0.14厘，低於上半年的2.14厘。

郵儲行上季純利升13％

郵儲銀行（1658）亦公布第三季業績，純利按年上升13.48%，至191.86億元，不過綜合首三季則按年仍跌2.66%。純利增長主要來自信用減值損失按年減少42.66%，至69.75億元，撥備前利潤則跌7.27%，至281.22億元。截至第三季末，不良貸款率為0.88%，較第二季末下跌0.01個百分點；首三季淨利息收益率為2.4厘，按年跌0.12個百分點，亦較上半年的2.42厘為低。