經濟

澳博今年首3季共蝕逾24億

【明報專訊】澳博（0880）公布第三季度業績，繼續受到新冠病毒疫情影響，季內的博彩淨收益為8.41億元，按年大減89.6%。另季內亦由盈轉虧，經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為7.82億元，較市場預期的6.79億元為差。季內股東應佔虧損達10.31億元，為過去3個季度中最高，並逐季擴大。3季共虧損24.44億元。澳博昨日收市跌0.85%。

路氹上葡京延至明年首季開

澳博截至第三季尾手持現金59.35億元，按季減少15.76億元，負債總額則達167.83億元。季內資本開支為9.25億元，主要用於在建工程以及家俬、裝置及設備。路氹上葡京預計於明年首季開幕，較原定今年尾開幕進一步延遲。

集團旗艦新葡京娛樂場於第三季錄得1.76億元博彩毛收益，按年大減93.7%，經調整LBITDA為3.36億元。包括葡京、回力海立方等4個自行推廣娛樂場單季毛收益1.87億元，LBITDA為2.66億元。15間衛星場單季的毛收益5.84億元，LBITDA達6300萬元。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，在臨近第三季尾，到訪澳人次、酒店入住率及旅客消費額皆有回升迹象。

季內集團共經營180張貴賓賭枱，按年減少106張；籌碼銷售按年大減95.59%至41億元；未扣佣金及折扣的贏率為4.89%，按年提高1.79個百分點；博彩毛收益2億元，按年大減93.1%。中場博彩毛收益6.9億元，按年大減89.1%，共經營832張中場賭枱，按年減少671張。

相關字詞﹕蘇樹輝 新葡京 澳門博彩

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