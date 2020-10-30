澳博今年首3季共蝕逾24億

路氹上葡京延至明年首季開

澳博截至第三季尾手持現金59.35億元，按季減少15.76億元，負債總額則達167.83億元。季內資本開支為9.25億元，主要用於在建工程以及家俬、裝置及設備。路氹上葡京預計於明年首季開幕，較原定今年尾開幕進一步延遲。

集團旗艦新葡京娛樂場於第三季錄得1.76億元博彩毛收益，按年大減93.7%，經調整LBITDA為3.36億元。包括葡京、回力海立方等4個自行推廣娛樂場單季毛收益1.87億元，LBITDA為2.66億元。15間衛星場單季的毛收益5.84億元，LBITDA達6300萬元。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，在臨近第三季尾，到訪澳人次、酒店入住率及旅客消費額皆有回升迹象。

季內集團共經營180張貴賓賭枱，按年減少106張；籌碼銷售按年大減95.59%至41億元；未扣佣金及折扣的贏率為4.89%，按年提高1.79個百分點；博彩毛收益2億元，按年大減93.1%。中場博彩毛收益6.9億元，按年大減89.1%，共經營832張中場賭枱，按年減少671張。