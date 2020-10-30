北水撐科技股 恒指險守50天線

截至晚上11時半，恒指夜期報24,475點，低水112點。

國指收報9955點，跌0.08%；科指收報7675點，升0.25%。昨日北水通過港股通淨流入113.14億元，金額為今年3月環球大跌市以來最多，亦為歷來第4多。資金主要流入科技股，其中騰訊昨日淨流入37.39億元，累計3日流入110.41億元，該股昨日再破頂，收報605元，升0.67%。同樣破頂的美團（3690）獲北水淨流入25.74億元，昨收報297.2元， 升6.14%，即市曾高見299.8元。

不過，早前受螞蟻集團（6688）招股反應熱烈帶動破頂的阿里巴巴（9988），昨日回吐1.56%。上周做好的舊經濟股回吐，匯豐控股（0005）下跌1.07%，中人壽（2628）績後跌3%。

專家看好升穿25000

雖然外圍近期轉弱，不過駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，港股近期走勢與美股關係較低，加上資金流入港元，即使螞蟻集資過後，或有部分資金會繼續留在本港，是有利港股後市的因素。

近期市場因美國總統選舉不明朗，觀望氣氛較強，不過及後恒指仍有機會升穿25,000點。