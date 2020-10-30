經濟

北水撐科技股 恒指險守50天線

【明報專訊】新冠病毒疫情在歐美捲土重來，多國重新實施封鎖措施，隔晚美股急挫3.5%，恒指亦受其拖累低開逾400點，不過昨日大量北水流入科技股巨頭，騰訊（0700）繼續破頂帶動恒指收窄跌幅，50天線（24,552點）失而復得，收報24,586點，跌122點或0.49%，成交1332億元。

截至晚上11時半，恒指夜期報24,475點，低水112點。

國指收報9955點，跌0.08%；科指收報7675點，升0.25%。昨日北水通過港股通淨流入113.14億元，金額為今年3月環球大跌市以來最多，亦為歷來第4多。資金主要流入科技股，其中騰訊昨日淨流入37.39億元，累計3日流入110.41億元，該股昨日再破頂，收報605元，升0.67%。同樣破頂的美團（3690）獲北水淨流入25.74億元，昨收報297.2元， 升6.14%，即市曾高見299.8元。

不過，早前受螞蟻集團（6688）招股反應熱烈帶動破頂的阿里巴巴（9988），昨日回吐1.56%。上周做好的舊經濟股回吐，匯豐控股（0005）下跌1.07%，中人壽（2628）績後跌3%。

專家看好升穿25000

雖然外圍近期轉弱，不過駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，港股近期走勢與美股關係較低，加上資金流入港元，即使螞蟻集資過後，或有部分資金會繼續留在本港，是有利港股後市的因素。

近期市場因美國總統選舉不明朗，觀望氣氛較強，不過及後恒指仍有機會升穿25,000點。

相關字詞﹕熊麗萍 螞蟻集團 美團 阿里巴巴 騰訊 港股 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄
德銀入主高銀總部 或合作賣產
德銀入主高銀總部 或合作賣產
澳博今年首3季共蝕逾24億
澳博今年首3季共蝕逾24億
建行第3季純利682億 按季回升20%
建行第3季純利682億 按季回升20%
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
渣打考慮恢復提供股東回報 一級資本比率14.4%高於目標
MOX BANK開業1月存款額逾25億
MOX BANK開業1月存款額逾25億
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
比亞迪上季多賺13倍 兼發盈喜
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
在家工作帶動PC需求 ASM太平洋新訂單回升
I.T中期虧損擴大至3.37億
I.T中期虧損擴大至3.37億
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
友邦上市10周年 無特別息有獎學金
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
香港寬頻末期息增5.6％ 擬進軍電商平台
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
中石油按季扭虧 上季多賺3.54倍
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
彭博：12內房須每月「交數」 分析：或需減價賣樓 影響盈利
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
證監擬立例 基金經理須披露氣候風險
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
美上季GDP破紀錄勁升33% 數據勝預期 歐美股市早段回穩
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
Tiffany降價 LV逾1200億收歸旗下
晶片商Marvell擬780億購Inphi
晶片商Marvell擬780億購Inphi
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張兆聰：頤海管理層能力強 可候低吸
張宗永：人幣有上升客觀條件
張宗永：人幣有上升客觀條件
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
技術取勝：周黑鴨7.5元成重要支持
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
盧駿匡：騰訊三大利好信號 短期易升難跌
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
招被裁國泰員工遭狙擊 逸東：無政治目的
有「身分」危機 周六福上市唔過關
有「身分」危機 周六福上市唔過關
調查：一成港人認為現上車好時機
調查：一成港人認為現上車好時機
劉思明：新能源物管逆市承接力強
劉思明：新能源物管逆市承接力強
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
周顯：大藍籌太複雜 需用直覺投資法
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
譚新強：大選前夕 對美國過時體制的觀察
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
湯文亮：問人借錢做生意 發達也唔馨香
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
澳洲樓市鬆綁 國民首期僅5% 代理料更多買家入市 推升樓價
代理:樓花期短較易批按揭
代理:樓花期短較易批按揭
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
盧楚仁：油價染「熊」 加元未能倖免
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
太興老闆3個月近億連沽旺角北角舖 共蝕3000萬 中環銅鑼灣兩舖接連蝕放
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
The LOHAS康城次階段周日開幕 涉70租戶
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
帝御‧星濤一周收3179票 大手客佔一成
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
百利保范統籲放寬壓測 額印期減至兩年
康城13期收9標書料日內開標
康城13期收9標書料日內開標
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降
地監局主席梁永祥月底離任 喜見投訴下降