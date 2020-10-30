經濟

德銀入主高銀總部 或合作賣產

【明報專訊】高銀金融（0530）早前與債權人德銀就旗下九龍灣總部物業業權鬧上法庭，高等法院昨日頒令，確認高銀金融國際中心仍由德銀委任的兩名接管人控制，高銀一方表示不反對有關命令。接管人發表聲明，他們是唯一獲授權處理高銀中心交易的代表，據消息稱，高銀與德銀雙方或可能重新談判，合作安排出售高銀中心以償還欠款。

接管人：唯一獲授權代表

根據高等法院昨日頒令，包括高銀中心，以及直接持有高銀中心的賜譽有限公司，仍由共同接管人與管理人保國武（Walsh Borrelli）及馬肇明控制，同時保、馬二人，以及同樣代表接德銀的徐麗雯為賜譽僅有的3名董事。接管人表示，歡迎法院裁決，讓其在不受干擾的情况下，繼續處理出售賜譽或高銀中心的交易。

保國武及馬肇明早前宣布，委託萊坊主任獨家代理協助放售高銀中心，估值約120億元，根據當時聲明，收購意向書截止遞交日期為11月11日正午12時。事件其後演變成羅生門，高銀宣布放售旗下持有賜譽全部股權的兩家私人公司，雖然表明只是出售兩家公司，但由於相關公司主要資產就只有賜譽股權，做法似乎是繞道出售高銀中心，其後德銀行動升級，入稟申請將高銀清盤。

高銀：有信心解決爭議

不過，昨日高院下達命令後，雙方似乎可能重新談判，合作出售高銀中心。高銀發言人昨日回覆查詢時表示，集團今次是「主動釋出善意」，雙方律師於開庭前已就部分重點爭議達成共識，不反對接管人委任董事，並提供了之前擬出售物業合約資料，法官在庭間亦表示該出售在現階段對各方有利。高銀表示，擬就出售計劃溝通協商，加快相關出售物業進度，以償還相關債務，有信心雙方的爭議最終能夠得到解決。

自從德銀7月委任接管人接管高銀中心後，高銀一直積極籌措資金還債，包括7月出售手上的啟德住宅地，但償還債務後僅得約6億元「落袋」，其後接連出售保理業務套現逾20億元、向長實（1113）等財團尋求貸款等。惟有接近高銀人士認為，公司與接管人就接管高銀中心不斷角力，或對公司籌集資金造成阻礙。

相關字詞﹕保國武 德銀 高等法院 高銀金融 高銀金融國際中心

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