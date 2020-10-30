螞蟻截孖展 貸款額破匯豐中銀紀錄

累積孖展4700億 超購140倍

匯豐發言人表示，螞蟻集團的認購反應非常熱烈，接獲的申請宗數及新股貸款均為該行的最高紀錄。截至昨晚7時，該行累計接獲約1500億元的新股貸款申請。有超過96%經由數碼渠道申請，每名客戶平均認購約300手。

中銀香港則表示，該行共錄得逾千億新股融資申請，是次無論是新股融資申請總額或申請人數均創該行近年新高。

原本在周三用盡孖展額度的恒生銀行（0011），一度在昨日下午宣布增加孖展額。而富途則要介紹好友才能提高孖展額，該行3日共借出317.8億元。而主要券商中以耀才借出最多，共470億元。13家銀行及券商共借出4698.3億元，相當於公開發售超購近140倍。

資金壓力紓緩 港匯回落

隨着螞蟻國際配售提早截飛，昨日公開發售亦截孖展，市場資金壓力緩和，金管局僅在昨日清晨紐約時段承接31.78億元熱錢。港匯其後一度回落至7.7537，是7月中以來的低位。截至昨晚約10時，報7.7526。

螞蟻A股招股同樣熱爆，據其昨晚上交所的公告，網上發行有效申購戶數有逾515萬，網上發行初步中籤率約為0.1146%，有效申購股數為2769萬億股，即超額認購870倍，以每股68.8元人民幣計算，單是網上發行已凍資逾19萬億元人民幣。A股發行分網上、網下與戰略配售3種。