合景世茂定價「嘜高」 暗盤價急挫大戶分貨多 「頂頭槌」帳蝕逾百萬

明報記者 馬迪帆

合景悠活公開發售超購逾40倍，招股價介乎7元至8.13元，本次定價7.89元；世茂服務則錄約12倍超購，招股價區間為14.8元至17.2元，最終定價16.6元。兩者招股反應一般下，定價都高於中位數。昨日合景悠活於耀才暗盤，收報6.44元，每手帳面蝕1450元；世茂服務則收報15.46元，跌6.9%，每手帳蝕1140元（見表）。

母企大股東優先認購 帳面勁蝕

兩隻股份均收到「頂頭槌飛」，在反應一般下，大戶接貨更多，連本帶息帳面損失慘重。合景悠活是次招股有6名大戶「入飛」，每人獲派高達1072手。假設借盡九成孖展，息率3厘，計息期7日，孖展息約8萬元，連本帶息將蝕錢163萬元。世茂大戶則每人獲派882或883手，連本帶息共蝕約126萬元。

此外，兩隻股份均向母公司股東設有優先認購，亦「連累」一眾股東。以合景泰富（1813）股東為例，每持45股可認購一股，本次有兩名股東大戶熱情認購3000手及5000手，均悉數獲派發股份，以暗盤價計，帳面分別蝕435萬及725萬元。

路透：電盈研拆Viu美上市

路透社旗下IFR昨日引述知情人士稱，電訊盈科（0008）或將於今年將重組媒體業產，考慮分拆影視娛樂及音樂部門Viu赴美上市，最多集資2億美元（約15.6億港元），最快年內上市。報道指，電盈曾在今年8月提及，評估各種選擇以支持旗下的互聯網串流媒體服務（OTT，Over-the-top），不排除將OTT業務獨立上市或引入第三方投資。有消息人士則對本報指出，分拆上市僅為公司眾多方案之一，目前無固定的上市時間表，而電盈最終會採取何種方案，將考慮不同因素，包括市場情况。

另一方面，再有兩隻新股加入招股行列。豬隻養殖股天兆豬業（1248）昨日起招股，招股價介乎每股26元至38.8元，每手200股，入場費7838.2元。招股期至下周五（11月6日）止。預計將於11月16日掛牌。內房祥生控股（2599）今日起招股，招股價介乎每股4.8至6.2元，每手1000股，入場費6262.48元。招股期至11月11日截至，預計11月18日掛牌。