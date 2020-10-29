霸菱林素亥：政府憂樓價急升 新經濟股勝地產股

其中霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥表示，雖然持有實體住宅物業可抗通脹，但由於不論中國內地、香港及新加坡政府均不希望樓價急升，免令民眾不滿，高增長的新經濟股投資價值料高於地產股；新加坡銀行（Bank of Singapore）投資組合管理及研究分析部主管謝佩華，以及華僑銀行投資研究主管李彩蓮則認為，目前估值吸引的亞洲優質地產股，仍具備中長線投資價值。

由林素亥管理的「霸菱亞洲增長基金」，截至8月底的三大持股包括阿里巴巴（9988）、台積電及騰訊（0700），捉緊亞洲新經濟股近月的升浪，今年首8個月回報達27.22%；另外，即使在新冠病毒疫情的衝擊下，東盟多國近月經濟仍未完全復蘇，拖累東盟股市跑輸東亞股市，惟同樣由他管理的「霸菱大東協基金」今年首8個月表現基本持平，與基準指數下跌17.78%比較，明顯跑贏大市。

星科網股Sea Ltd 3年升10倍 市值超星展

霸菱大東協基金今年以來表現相對理想，主要原因之一是基金最重倉、於美國上市的Sea Ltd股價急升逾3倍所帶動。林素亥介紹，Sea Ltd在新加坡成立，屬集電子商貿、網上遊戲與數碼支付於一體的綜合平台，與騰訊及阿里有緊密合作關係、以東南亞多國為主要市場的新經濟股，今年7月市值已達600億美元，超越星展銀行及新加坡電訊，成為以新加坡為根據地的市值最大上市公司（見圖）。

資料顯示，現年42歲的Sea Ltd創辦人李小冬出生於天津，先後取得上海交通大學工程學士及美國史丹福大學工商管理碩士。他在2009年創立Sea Ltd，最初以電子遊戲起家，2015年推出自家研發的電商平台Shopee，並帶領Sea Ltd於2017年在美國上市，集資8.84億美元，當時Sea Ltd估值逾40億美元。

另外，雖然Sea Ltd股價上市逾3年以來勁升近10倍，惟集團至今仍處投資期，今年第二季營業額按年倍升至13億美元，虧損則擴大40.5%至3.93億美元。

華僑銀行李彩蓮坡銀謝佩華：

地產股中長線仍具投資價值

被問及環球主要央行近月因應疫情大幅放水，不單把基準利率降至零，而且實行無限量寬（QE），會否推升亞洲各大城市的住宅樓價時，林素亥表示，住宅實物作為硬資產，長線持有無疑可以抗通脹，但也要留意短期市場的供求變化，因為目前亞洲多個大城市的政策制定者均對樓價急升感到憂慮，原因是此舉會導致並沒有持有物業的民眾感到不高興，故此當樓價一旦急升，政府便會推出調控措施，這情况已經在新加坡、香港及內地一二線城市出現。

故此，林素亥強調，亞洲多個政府現時對樓價十分敏感，不希望見到任何投機行為，也有很多調控的政策空間，這是投資者需要留意的，故他認為亞洲新經濟股較地產股更有投資價值。事實上，在過去5年不論騰訊或阿里股價均勁升近3倍，而期內本港地產龍頭股新地（0016）則下跌一成；而記者翻查霸菱亞洲增長基金及霸菱大東協基金的8月基金報告，其十大持股中亦沒有任何地產股。

港樓需求仍強勁 地產股估值吸引

不過，投資新經濟股屬高風險高回報，要像林素亥般在眾多新經濟股裏「押中寶」，買中上市僅逾3年、初時名不經傳的Sea Ltd亦非易事。在華僑銀行宏富理財私人客户（OCBC Bank Private Client）及新加坡銀行主辦「下一個轉捩點（The Next Inflection Point）」的投資研討會上，謝佩華則指出，由於該行預測隨着明年疫情受控及經濟復蘇，料通脹重臨屬重大投資主題，故該行給予地產股超配評級；李彩蓮也指出，香港樓市的需求仍然非常強勁，而地產股對比帳面值亦有明顯折讓，估值吸引，料資金遲早也會由增長股轉投價值股，屆時地產股便會受追捧。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]