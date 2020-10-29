霸菱林素亥：政府憂樓價急升 新經濟股勝地產股

【明報專訊】新加坡過去數十年積極填海造地，目前當地九成人口住在政府資助的近千呎組屋安居樂業，令不少港人羨慕；今期本欄由多名來自新加坡的投資界精英分析星港以至亞洲樓市和地產股的投資價值。
其中霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥表示，雖然持有實體住宅物業可抗通脹，但由於不論中國內地、香港及新加坡政府均不希望樓價急升，免令民眾不滿，高增長的新經濟股投資價值料高於地產股；新加坡銀行（Bank of Singapore）投資組合管理及研究分析部主管謝佩華，以及華僑銀行投資研究主管李彩蓮則認為，目前估值吸引的亞洲優質地產股，仍具備中長線投資價值。
由林素亥管理的「霸菱亞洲增長基金」，截至8月底的三大持股包括阿里巴巴（9988）、台積電及騰訊（0700），捉緊亞洲新經濟股近月的升浪，今年首8個月回報達27.22%；另外，即使在新冠病毒疫情的衝擊下，東盟多國近月經濟仍未完全復蘇，拖累東盟股市跑輸東亞股市，惟同樣由他管理的「霸菱大東協基金」今年首8個月表現基本持平，與基準指數下跌17.78%比較，明顯跑贏大市。
星科網股Sea Ltd 3年升10倍 市值超星展
霸菱大東協基金今年以來表現相對理想，主要原因之一是基金最重倉、於美國上市的Sea Ltd股價急升逾3倍所帶動。林素亥介紹，Sea Ltd在新加坡成立，屬集電子商貿、網上遊戲與數碼支付於一體的綜合平台，與騰訊及阿里有緊密合作關係、以東南亞多國為主要市場的新經濟股，今年7月市值已達600億美元，超越星展銀行及新加坡電訊，成為以新加坡為根據地的市值最大上市公司（見圖）。
資料顯示，現年42歲的Sea Ltd創辦人李小冬出生於天津，先後取得上海交通大學工程學士及美國史丹福大學工商管理碩士。他在2009年創立Sea Ltd，最初以電子遊戲起家，2015年推出自家研發的電商平台Shopee，並帶領Sea Ltd於2017年在美國上市，集資8.84億美元，當時Sea Ltd估值逾40億美元。
另外，雖然Sea Ltd股價上市逾3年以來勁升近10倍，惟集團至今仍處投資期，今年第二季營業額按年倍升至13億美元，虧損則擴大40.5%至3.93億美元。
華僑銀行李彩蓮坡銀謝佩華：
地產股中長線仍具投資價值
被問及環球主要央行近月因應疫情大幅放水，不單把基準利率降至零，而且實行無限量寬（QE），會否推升亞洲各大城市的住宅樓價時，林素亥表示，住宅實物作為硬資產，長線持有無疑可以抗通脹，但也要留意短期市場的供求變化，因為目前亞洲多個大城市的政策制定者均對樓價急升感到憂慮，原因是此舉會導致並沒有持有物業的民眾感到不高興，故此當樓價一旦急升，政府便會推出調控措施，這情况已經在新加坡、香港及內地一二線城市出現。
故此，林素亥強調，亞洲多個政府現時對樓價十分敏感，不希望見到任何投機行為，也有很多調控的政策空間，這是投資者需要留意的，故他認為亞洲新經濟股較地產股更有投資價值。事實上，在過去5年不論騰訊或阿里股價均勁升近3倍，而期內本港地產龍頭股新地（0016）則下跌一成；而記者翻查霸菱亞洲增長基金及霸菱大東協基金的8月基金報告，其十大持股中亦沒有任何地產股。
港樓需求仍強勁 地產股估值吸引
不過，投資新經濟股屬高風險高回報，要像林素亥般在眾多新經濟股裏「押中寶」，買中上市僅逾3年、初時名不經傳的Sea Ltd亦非易事。在華僑銀行宏富理財私人客户（OCBC Bank Private Client）及新加坡銀行主辦「下一個轉捩點（The Next Inflection Point）」的投資研討會上，謝佩華則指出，由於該行預測隨着明年疫情受控及經濟復蘇，料通脹重臨屬重大投資主題，故該行給予地產股超配評級；李彩蓮也指出，香港樓市的需求仍然非常強勁，而地產股對比帳面值亦有明顯折讓，估值吸引，料資金遲早也會由增長股轉投價值股，屆時地產股便會受追捧。
明報記者 葉創成
[名人樓市論壇]
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