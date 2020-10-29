借助「內地創業基地」 成本低效益高 港90後大灣區3城市創業

明報記者 黃清瑤

Wiva在香港大學讀書時已經熱愛科創，他的傑出發明是Infanity3D及 MatrixForce ，前者通過超高密度的LED燈帶旋轉，突破傳統投射式3D技術，讓人們可以肉眼看到高解像度的3D影像，並配合自然語言處理系統（NLP），化身成3D智能溝通機械人。後者是一套智慧型溝通軟件，可用於企業內部多人即時通訊，或用於通訊應用程式（如WhatsApp、WeChat），以作人工智能回應。

3D智能溝通機械人 廣泛應用

時至今日，其發明應用於多間公司，包括港鐵啟德站的3D人工智能語言客戶系統、內地銀行、商場及阿布扎比機場人工智能系統等。這些發明令他獲得2020大灣區青年領袖殊榮 、2019「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港賽區亞軍、 2019 天英匯國際創新創業大賽第一、 2019 香港零售創新科技大獎金獎等獎項。

至於他是如何打入內地市場，在大灣區3個城市設立辦公室呢？他憶述，2019年他獲香港青年聯會挑選，並獲邀前往內地創新創業基地交流，創業基地設立的目的是容許香港、內地及澳門的青年創業家，有一個在內地創業的交流平台。「簡單而言，就是在內地有一個相當不錯的共享空間，更重要的是，在那裏會有人協助我們打入內地市場，如幫忙註冊公司，甚至招聘員工。作為創業家就可以更專注人才招聘、產品拓展及打入當地市場」。

他續道，自己曾前往不同的創業基地，當中最喜歡廣州名為「TIMETABLE精品聯合辦公空間」的創業基地。「我十分喜歡廣州TIMETABLE，環境舒服之餘，更重要是那裏有位香港人，主力協助我們這些創業家，知道我們將會遇上什麼困難、我們需要什麼資訊」。他補充，任何人有意在內地創業都可以直接前往創業基地，亦沒有條件要求。他相信未來中港將會推出更多新政策，協助香港人以低門檻及更容易地在內地創業。

籲選擇合適城市配合產業

雖然內地有充足資源及低成本環境，惟他建議，有意在內地創業人士要考慮一些因素：大灣區有9個城市及兩個經濟特區，哪個城市與自己的產業匹配？如從事高科技行業，可以選擇深圳南山，會容易吸納人才資金；若從事醫療可以考慮江門；電子行業可以選擇東莞、中山；如從事金融，或應留在香港。

他認為，香港科研公司不多，產業以金融、房地產及國際品牌為主，人才及產業結構失衡，而大灣區概念正正打通人才、資金及訊息交流，各個地方定位不一，如香港定位是國際金融中心、深圳是創新科技中心，各地可以互補不足。

港人在大灣區創業，政策扶持亦推動了各地基建，就如高鐵去年通車，由香港至廣州南站僅48分鐘，對Wiva而言，往返廣州工作快過出港島，一小時生活圈令他不用與家人相隔太遠，故亦是他考慮在灣區工作多於海外的另一原因。

另外，對從事科技與創新行業的他而言，內地網民相對成熟是另一種優勢，所謂成熟是指在網絡世界容易接受新事物，願意接觸及採用新科技，就如內地人早已利用電子錢包等工具，這種現象更有利科技人員擴展業務。

部分科企請人 月薪5萬人幣起

當然並非人人都熱中科研創業，會較喜歡打工。Wiva表示，其實香港人在內地打工有一定優勢，可考慮到國企工作，據他所知，當地知名科技公司的薪金是香港的1.5倍至2倍不等，見過有工作招聘開發人員，薪金由5萬元人民幣起。「當然，內地有這個條件與機會，競爭亦同樣較大」。他指出，內地很多青年不但思維跳脫，亦非常勤力自律，對港人而言是良性競爭對手。

[活在灣區]