經濟
樓市VAR

香港地產

破格商廈 荃灣Plaza 88追求開放風格

【明報專訊】傳統辦公室的設計及格局講求實際，但近年創新企業冒起，令辦公室設計亦有了新潮流。由Google掀起的「開放式辦公室」風格，講求美觀，有更多共用空間，設計更人性化，到底香港可否實現呢？

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

由億京發展的荃灣全新商廈Plaza 88，破格於現樓設有示範單位予準租戶參觀，單位沿用開放式辦公室設計，辦公桌之間的距離較寬闊，這類設計有一個特點，就是員工不一定有個人的專屬坐位，所以位置之間不會有分隔板，既可增加員工相互合作的機會，又不影響室內空間感。員工每天放工，都需要收拾桌面，個人物品及過時文件不易積累，辦公室整體亦會較整齊。

示位設小型高爾夫球練習位置

此外，由於沒有固定坐位，員工的階層會變得模糊化。傳統辦公室較着重高級員工的私隱度，上司房會自成一角，和下屬保持距離，部分公司還會按職級分配坐位，員工之間有明顯的階層分區，但開放式辦公室鼓勵員工合作，幾乎一切空間都是共用，不分職級，使用設施時要有公德心，彼此的合作會較緊密，即使上司房亦要求通透設計，讓下屬看到上司和大家一同努力。

另外，傳統辦公室傾向在會議室開會，私隱度較高，以侷促的空間凝聚員工專注度，但開放式辦公室鼓勵員工在不同的地方開會，如梳化、茶水間旁等，即使是會議室，並以較通透的物料作分隔，如玻璃等，希望在較開揚的環境下，能帶出更多新構思。

開放式辦公室其中一大特點，就是結合康樂元素，示範單位內設有一個小型的室內高爾夫球練習位置，象徵此類辦公室鼓勵員工以輕鬆心情面對工作，藉此增加靈感，與傳統辦公室講求實事求是的格局大相逕庭。不過值得留意的是，開放式辦公室因共用物件及空間的機會較多，會增加患上傳染病的風險，上班一族需要多留意。

隔火層改為空中花園增綠化空間

至於Plaza 88打着新型寫字樓的旗號作為招徠，本身的配套上亦較傾向靈活的新設計，如將19樓的隔火層改為空中花園層，為租戶的員工增加一個休憩地方，地下亦加添綠化空間，基座商場更將會建立海洋探索體驗館和Happy Academy樓層，希望成為區內的新地標。

連裝修辦公家具呎租29.5元

項目已屆現樓階段，多個辦公室樓層正積極招租，至於上述已有裝修和辦公室家具的單位，建築面積2650方呎，呎租叫價29.5元，至於其他僅設基本裝修單位，每方呎叫租由24元起，與現時同區樓齡約13年的如心廣場相若；至於鄰近區域的商廈，如葵涌九龍貿易中心現時每呎叫租約30元，Plaza 88的叫價可說屬市價水平。

[樓市VAR]

上 / 下一篇新聞

柏傲莊II開放式折實573萬入場 首批337伙 均呎逼2萬較I期高5%
柏傲莊II開放式折實573萬入場 首批337伙 均呎逼2萬較I期高5%
帝御‧星濤周日首輪賣248伙
帝御‧星濤周日首輪賣248伙
CENTRAL PEAK快招標 200萬本票睇樓
CENTRAL PEAK快招標 200萬本票睇樓
雅居樂家族4.5億奪大埔地 近預期下限 讚風水寶地志在必得 「地中地」業主鎩羽而歸
雅居樂家族4.5億奪大埔地 近預期下限 讚風水寶地志在必得 「地中地」業主鎩羽而歸
帝庭園額印鬆綁 3年實蝕逾百萬
帝庭園額印鬆綁 3年實蝕逾百萬
旭輝伙宏安18.8億購入成報大廈
旭輝伙宏安18.8億購入成報大廈
太古城中心一座洽售 料作價百億 近兩年賣產套近200億 太地：持續投資香港
太古城中心一座洽售 料作價百億 近兩年賣產套近200億 太地：持續投資香港
新項目仍多 賣產未必是撤資
新項目仍多 賣產未必是撤資
中壽第三季純利跌18% 投資收益增28％
中壽第三季純利跌18% 投資收益增28％
中石化首3季轉賺245億
中石化首3季轉賺245億
天貓雙11預售勝預期 香港站直播開台
天貓雙11預售勝預期 香港站直播開台
螞蟻上市推高微信支付估值 騰訊破600元 北水吸95億元港股 今年3月以來最多
螞蟻上市推高微信支付估值 騰訊破600元 北水吸95億元港股 今年3月以來最多
螞蟻次日招股 13券商銀行共借出3858億孖展
螞蟻次日招股 13券商銀行共借出3858億孖展
新東方在港第二上市 招股價上限1399元
新東方在港第二上市 招股價上限1399元
金發局李律仁：李小加是「好前鋒」
金發局李律仁：李小加是「好前鋒」
虛銀出招搶客 WeLab定存息最高1.2厘
虛銀出招搶客 WeLab定存息最高1.2厘
中興通訊第三季純利 按年跌68%
中興通訊第三季純利 按年跌68%
眾安H股全流通 獲中證監批准
眾安H股全流通 獲中證監批准
信安完成兩強積金合併
信安完成兩強積金合併
美紓困方案難產 再爆小股災 全球航空業復蘇無期 明年收入料跌近半
美紓困方案難產 再爆小股災 全球航空業復蘇無期 明年收入料跌近半
阿里擬售印度BigBasket股權
阿里擬售印度BigBasket股權
PS5勢熱賣 SONY溢利預測升
PS5勢熱賣 SONY溢利預測升
張兆聰：阿里健康營運似跨轉捩點 逢低收集
張兆聰：阿里健康營運似跨轉捩點 逢低收集
李曉佳：獨董最終都不是向小股東負責
李曉佳：獨董最終都不是向小股東負責
技術取勝：南航或要下試4元以下
技術取勝：南航或要下試4元以下
劉思明：內需消費接力 潤啤小回可買
劉思明：內需消費接力 潤啤小回可買
周顯：債主被欠債 未必是「苦」
周顯：債主被欠債 未必是「苦」
湯文亮：抗疫上半場輸 下半場必須博
湯文亮：抗疫上半場輸 下半場必須博
借助「內地創業基地」 成本低效益高 港90後大灣區3城市創業
借助「內地創業基地」 成本低效益高 港90後大灣區3城市創業
灣區須知：內地10創業基地獲港府認可
灣區須知：內地10創業基地獲港府認可
霸菱林素亥：政府憂樓價急升 新經濟股勝地產股
霸菱林素亥：政府憂樓價急升 新經濟股勝地產股
新世界鄭志剛：別人看到危機 我們看到機會
新世界鄭志剛：別人看到危機 我們看到機會