湯文亮：抗疫上半場輸 下半場必須博

我認為唔擔心得咁多，香港已經封關9個月，經濟受到重創，國泰（0293）不但要大量裁員，而且連港龍亦要即時結業，如果唔開關，將會有更多企業結業；到更多人失業，屆時政府想挽救亦無能為力。現在香港在抗疫方面做得唔錯，情况好似一場足球淘汰賽，上半場賽果只是落後0比1，隨時可以反敗為勝；但如果唔踢進攻足球，冇波入，就算唔失波都是輸1球，任何教練都會在下半場踢進攻足球，甚至以前鋒換後衛，才有機會反敗為勝。如果仍然打防守足球，不用等完場就知道一定輸波。

唔敢開關 始終不會反敗為勝

香港現在最大問題是軍心不穩，不少教練團成員及落場踢波的足球員都希望球隊輸波，他們就可以指摘領隊。林鄭也是一樣，全民檢測是抗疫一個好方法，但差不多變成全民抗拒，現在推行健康碼就會比較容易一些，但要多謝國泰，如果不是國泰大量裁員、港龍結業，估計會有人帶頭反對健康碼，現在當然冇人夠膽，甚至連攬炒都冇人講。這是政府推行健康碼或者任何抗疫方法的一個好機會，如果政府唔博，唔敢開關，始終不會反敗為勝，畀人鬧都唔抵可憐。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]