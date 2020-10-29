經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：債主被欠債 未必是「苦」

【明報專訊】香港有幾個有名的債仔，幾乎借遍了整個金融界，債主以百人計，涉及金額億億聲。我說「債主」，不說「苦主」，皆因這些債主都是有頭有臉的人物，被欠債不還是常事，一點也不「苦」。

由於市况不景，這些債仔很自然地，成為了久債不還的「老賴」，街數多得數不清。然而，有一位聰明絕頂的仁兄，居然在債仔的身上，非但沒虧本，而且還賺了不少錢──幾百萬元的成本，賺了過千萬元，都算犀利了。

早借早call loan 已賺幾倍本利

說穿了，這「神奇能力」的法子，就是早早借出，在別的債主還未投入這「市場」時，他已開始投入了。當債仔的欠債累積，他已在call loan還錢，債仔只有問其他人借錢，先還給他。這時，他已賺了幾倍本利，在印印腳了。

然而，現時他還有一兩百萬元的債項，未曾收回。我很奇怪地問他：「以你的追債能力，明明可以容易收回呀，為甚麼還會讓他繼續欠下去呢？」

他的答案可絕了：「人人都是他的債主，如果我不是，一伙朋友談起來，我豈非很無面？」

他又說：「我也時不時見到這位債仔，如果我已沒有了債主的身分，他豈不是可以同我平等對話，我不能繼續凌辱他，豈非又是好無面？」

所以，他寧願有枯數，也要維持債主的身分。這實在是一件妙事，但在上流社會，卻是很普遍的想法和做法。有機會，再同大家講幾個類似的故事。

[周顯 投資二三事]

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