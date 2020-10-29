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劉思明：內需消費接力 潤啤小回可買

【明報專訊】恒指近日從高位回落不足1%，國指回落小於2%，相比道指及較硬淨的納指回落半成及4%，承接力強；不過，港股表現分化，一方面舊經濟及受疫情打擊行業受壓，新經濟則以大型科網、內需消費接力，華潤啤酒（0291）可以留意。

恒指低開後向下，早段最多跌201點、低見24,586點回升，午後曾倒升57點，收市報24,708點，跌78點或0.32%；國指跌0.40%。中小型股偏軟，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.33%、0.65%。大市成交1326億元，高於60天平均半成多，成交平穩。

軟件服務升1.7% 跑贏一眾行業

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為30比70，大市普遍下跌，沽盤積極，但壓力不大。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成下跌，教育、航空及相關跌近2%表現最差，原材料跌1.8%，燃氣供應跌1.4%。此外，全球疫情嚴峻，酒店、零售、能源、航空等沽壓較明顯。

上升行業，軟件服務升1.7%、有八成股份上升，跑贏一眾行業；隨後的航運物流升近1%、上升股份不足四成。科網股強勢，恒生科技指數升1.4%，但有三分之一的成分股下跌，恒騰（0136）跌一成，金蝶（0268）、鴻騰（6088）跌近4%。焦點是大型科網股，ATM中美團（3690）升半成領漲，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）升逾2%創新高。

內需消費服務股保持強勢

此外，內需消費服務股保持強勢，如比亞迪股份（1211）、中升（0881）、安踏（2020）、李寧（2331）、波司登（3998）強勢向上，華潤啤走勢轉強，可以留意。受到疫情影響，潤啤今年上半年營業額跌7.5%，整體啤酒銷量跌5.3%；不過，去年收購喜力中國，進軍高端市場，產品結構進一步改善，上半年次高檔及以上啤酒銷量按年增長2.9%。

潤啤料48元有承接

此外，集團持續推行產能優化，上半年行政及其他費用減少6%，支撐純利增長，半年純利增逾一成。隨着第二季整體啤酒銷量較去年同期有較好增長，下半年業務有望進一步恢復。

股價方面，潤啤8月升上近56元高位後開始調整，早前跌至44元找到支持回升，昨天升至50天線遇到阻力，小回料於48元有承接，入市倘低收47元可先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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