張兆聰：阿里健康營運似跨轉捩點 逢低收集

近期歐美疫情回升，歐洲更可說是徹底失控，重災區法國確診數字以幾何級數上升，西班牙、意大利、英國和德國的確診全都遠超3月、4月峰值，死亡率和入院率開始由低位回升，說明歐洲多國採取的抗疫措施沒有效用。封城已是迫不得已的選擇，問題是力度有多緊，德國以關閉餐廳、酒吧為主，法國則可能全國封城。按照此前的經驗，封城時間需長達4星期才有效果，對於臨近年底的消費旺季構成沉重打擊。但民眾反對聲音非常強烈，宣布封城但民眾也未必遵守，可能無法壓止疫情。

美國近日確診數字也突破7月高位，重災區以中西部地區為主，經濟發達的加州、紐約等確診數字在低位橫行。現在的風險是，近期新冠病毒的傳染力顯著增強，加上入冬後存活時間更長久，其他州份也有回升的潛在風險。因此，資金再度流向科技股、遙距工作、醫療等領域，舊經濟的道指、標普500指數都沽壓沉重。

港出口股受惠 航運股貨櫃股持續升

歐美疫情再度惡化，港股受惠板塊就是出口股。航運股和貨櫃股持續上升，中遠海控（1919）和中集（2039），昨日分別升2％及9％齊創52周新高。數據顯示，從亞洲運往美國貨物的成本超過每FEU（40呎標準貨櫃）4500美元，創下歷史最高，而多家航運公司表示，船隻和貨櫃都滿載。美國10個大型海港的總進口量在8月和9月分別增加了9.2%與12.4%。

另一強勢股是製造呼吸機的永勝醫療（1612），早於10月上旬起動，由1.3元水平炒上2.3元後回落，昨日又起動升13％。但要留意，呼吸機不是消耗品，上半年各國已大量採購，近期疫情惡化也未必會再出現大量需求。

網醫股可對冲疫情再起風險

中國已成功控制疫情，內地民眾普遍不戴口罩。但內地也不時有輸入個案，也有星火燎原的可能。就好像香港，原本今年中已抗疫成功，但免檢政策加上國慶群組，一下子就大規模爆發。若希望對冲內地疫情再起的風險，互聯網醫療股會是首選。

退一步看，即使中國繼續壓制疫情，網醫股阿里健康也有條件再升。集團日前發盈喜，預計截至2020年9月30日止六6個月將錄得期內利潤不少於2億元人民幣，主因是疫情刺激用戶數激增，規模效益提升所致。當前互醫模式以網上看診加藥品銷售，阿里健康和京東醫療是龍頭，一旦收入突破持平點，盈利將會非常可觀。

打個比喻，早年美團（3690）與餓了麼仍未分出高下，市場不知道何時能達到收支平衡，當時股價僅40元水平。但當美團優化演算法，成功從每單交易錄得盈利，便會進入規模愈做愈大愈賺錢，對手則基本上無法追趕的設局。阿里健康似乎已跨過這重要的轉捩點，中線仍有再展升浪的條件。

[張兆聰 還看今朝]