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2020年10月29日星期四
技術取勝
投資策略
柏傲莊II開放式折實573萬入場 首批337伙 均呎逼2萬較I期高5%
帝御‧星濤周日首輪賣248伙
CENTRAL PEAK快招標 200萬本票睇樓
雅居樂家族4.5億奪大埔地 近預期下限 讚風水寶地志在必得 「地中地」業主鎩羽而歸
帝庭園額印鬆綁 3年實蝕逾百萬
旭輝伙宏安18.8億購入成報大廈
太古城中心一座洽售 料作價百億 近兩年賣產套近200億 太地：持續投資香港
新項目仍多 賣產未必是撤資
中壽第三季純利跌18% 投資收益增28％
中石化首3季轉賺245億
天貓雙11預售勝預期 香港站直播開台
螞蟻上市推高微信支付估值 騰訊破600元 北水吸95億元港股 今年3月以來最多
螞蟻次日招股 13券商銀行共借出3858億孖展
新東方在港第二上市 招股價上限1399元
金發局李律仁：李小加是「好前鋒」
虛銀出招搶客 WeLab定存息最高1.2厘
中興通訊第三季純利 按年跌68%
眾安H股全流通 獲中證監批准
信安完成兩強積金合併
美紓困方案難產 再爆小股災 全球航空業復蘇無期 明年收入料跌近半
阿里擬售印度BigBasket股權
PS5勢熱賣 SONY溢利預測升
張兆聰：阿里健康營運似跨轉捩點 逢低收集
李曉佳：獨董最終都不是向小股東負責
技術取勝：南航或要下試4元以下
劉思明：內需消費接力 潤啤小回可買
周顯：債主被欠債 未必是「苦」
湯文亮：抗疫上半場輸 下半場必須博
破格商廈 荃灣Plaza 88追求開放風格
借助「內地創業基地」 成本低效益高 港90後大灣區3城市創業
灣區須知：內地10創業基地獲港府認可
霸菱林素亥：政府憂樓價急升 新經濟股勝地產股
新世界鄭志剛：別人看到危機 我們看到機會
技術取勝：南航或要下試4元以下
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【明報專訊】頤海上望約107元有阻力（圖）
平保料考驗80元關口（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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