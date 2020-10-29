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李曉佳：獨董最終都不是向小股東負責

【明報專訊】筆者早前就香港的獨立董事機制撰文提到，香港金融市場機制難有真正獨立的董事，最近「謎網餘孽」康宏環球（1019）又爆發股東內鬥，股東之一的佳兆業（1638）「太子爺」重金禮聘找來城中其中最有名的兩名「董事王」馬時亨和石禮謙，恐怕又是一宗例證。

康宏郭氏引入馬石兩人 表現像打工

正所謂「有人就有恩怨，有恩怨就有江湖」，佳兆業郭英成兒子郭曉群與富邦的惡鬥源於數年前「謎網50」爆煲，雖然以股權計郭曉群是大股東，但第一回合仍在富邦掌控董事會下，成功「DQ」郭部分持股的投票權獲勝。

不過，隨著遭港交所（0388）發信勒令康宏除牌，雙方第二回合開打，郭曉群本月中出招，要求召開股東會罷免第二大股東「台灣幫」富邦金控為主的整個董事會，改為委任郭曉群本人、內房界「著名CFO」譚禮寧，以及兩大董事王馬時亨和石禮謙等人為董事。股東會下月底才召開，不過雙方近日似乎已有不少「打手」發言各自為僱主助威。

先公平一點說句，筆者翻查過康宏的股東會通函，議程上只要求委任「亨與謙」為董事，兩人職位是否獨董暫未可知。先講立法會議員石禮謙，目前身兼17間上市公司獨董，一向是有名的「董事王」；至於馬時亨現時雖然只任一間香港上市公司獨董，但亦是著名的「救火隊長」，找來二人助陣恐怕郭曉群亦花費不少唇舌（或現金）。

有趣的是，作為候任董事，二人表現似乎只是「打份工」。在郭曉群正式出招前，馬時亨已找來三數傳媒見面「吹風」，筆者翻看報道，當時他的說法是「（我）與佳兆業郭家及富邦蔡家都相識，郭家想同蔡家合作，希望可以成為雙方橋樑」，其後「合作」變成郭曉群要罷免全部富邦相關董事，《明報》找到石禮謙，他說「你可和馬時亨談一談，他清楚這件事情」，而「肥馬」電話卻已無法接通。

馬時亨稱為化干戈 事實相反

筆者認為，康宏因長期停牌陷入除牌危機，過去數年一直負責管理的富邦當然不可能沒有責任，尤其是富邦「DQ」對手時很落力，搞復牌時卻不太夠力，去年信誓旦旦說「只餘10%功課」，有信心盡快復牌，直至本月初郭曉群出招，康宏總裁兼執行董事吳榮輝才向傳媒疾呼「對股東溝通的門永遠打開」，強調焦點應放於「救番間公司」。而在郭曉群的角度，剷除富邦勢力可能是復牌最佳方法。但擺在眼前的事實是，康宏目前正就港交所除牌決定申請覆核，一旦覆核失敗可能就要除牌，到時損失最大的肯定是小股東（近年很多不同勢力團體假扮小股東，但筆者指的是真正的小股東）。

兩派不落力復牌 小股東損失最大

在現時的金融市場，即使是獨立董事，始終也只可能是向僱主負責，而不是向小股東負責，在康宏這個個案，作為董事（應該說是候任董事），到底是說服雙方真正合作爭取復牌，抑或聽僱主說話乖乖不發聲最好？那就留給讀者自行判斷了。

[李曉佳 財經澡堂]

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