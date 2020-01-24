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PS5勢熱賣 SONY溢利預測升

【明報專訊】隨着將於下月推出的遊戲主機PlayStation 5（PS5）熱賣，索尼（SONY）於周三上調今個財政年度的營運溢利預測，至7000億日圓（約67億美元），較前預測的6200億日圓（約59億美元）高出13%。SONY財務總監十時裕樹表示，集團期望PS5上市後至3月底財年，其銷售量能夠超越去年PS4的紀錄，達到760億部的銷量。

美首12小時預售勝PS4

SONY互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan表示，PS5於美國的首12小時預售情况，已經勝於PS4首12個星期的銷量，認為PS5的預售表現理想。

SONY昨公布第二季度財報，截至今年9月底，營運溢利按年增長14%至約3180億日圓，勝於市場預期；由於電影業務銷售下跌，銷售收入按年微跌0.4%至2.11萬億日圓，不過遊戲及網絡服務收入按年增長52%至5066億日圓。

集團稱，主要受惠於遊戲軟件銷售及網上銷售平台PlayStation Plus的服務收入增加。

SONY PS5預計將自今年11月12日起，於日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭及韓國首度發售，香港及其他地區早前亦已開始預購，並擬於11月19日正式發售，內地市場暫時仍未公布發售日期。

（綜合報道）

[國際金融]

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