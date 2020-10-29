阿里擬售印度BigBasket股權

阿里持26％ 傳78億放售

報道指出，塔塔集團有意從其他投資者手中購買BigBasket股份，當中包括私募股權基金及阿里巴巴，料涉資5億至7億美元。目前談判的關鍵，在於塔塔集團對BigBasket的管理團隊取向，雖然現有投資者並不反對向其出售股權，但仍然希望由BigBasket現任的管理層繼續掌舵，以及讓BigBasket可在下個財年上市。

傳不再投資當地初創公司

據悉，BigBasket主要業務為網上電商與配送業務，阿里巴巴在2017年開始投資，今年4月更再度注資，持股量達26%。今年8月有傳聞指，阿里巴巴已擱置投資印度公司的計劃，未來半年內不再投資當地初創公司。而早前有報道指，買方塔塔集團計劃推出一個全方位的數字平台，將旗下各種消費業務整合到此平台上，在印度電商市場與亞馬遜和信實集團展開競爭。

（綜合報道）

[國際金融]