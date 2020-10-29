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美紓困方案難產 再爆小股災 全球航空業復蘇無期 明年收入料跌近半

【明報專訊】新冠病毒疫情沒完沒了，加上美國新紓困措施未能於大選日前達成共識，美股三大指數昨晚再爆小股災，其中道指開市早段曾大跌逾800點，一舉跌穿27,000點水平，標普500及納斯達克指數均錄得約3%跌幅，大型科技股如蘋果、facebook及亞馬遜等全線下跌。國際航協（IATA）發表最新報告，預期疫情虐肆下明年航空業復蘇將進一步推遲，並將2021年全球航空業收入較2019年的跌幅預測，由去年6月的29%上調至46%。

科網巨擘早段全線挫

截至今日凌晨零時，道指仍跌逾600點，多個不同板塊都全面下跌，支付公司Visa及軟件公司Salesforce均跌逾4%，波音公司跌3.3%。歐洲股市亦無倖免，德國DAX指數大跌4%，法國CAC指數及英國富時100指數分別跌3.6%及2.8%。

IATA表示，疫情未見平息，各國政府採取嚴厲旅遊限制下，旅遊業的復蘇將被進一步推遲。若與去年比較，預計今年全年的運輸量將跌66%，未來12月的運輸需求跌幅為68%。未來航空公司為保持收持平衡，或會再出現新一輪的裁員潮，料明年的航空業的裁員幅度為40%。

IATA籲做好檢測 保障航企

IATA指，雖然多間航空公司已採取大量降低成本措施，但收入萎縮速度仍高於削減成本，據抽樣調查76間航空公司所得，第二季度營運成本按年降48%，但營業收入跌幅高達73%。IATA形容目前航空業的經營環境十分困難，呼籲各國政府對航空業採取救助措施，以維持航空公司的財務狀况，和避免出現大規模裁員。

IATA呼籲，旅客於上機前須接受新冠病毒檢測，以確保開放邊境和旅行毋須隔離，讓航空業在運作上得到保障。IATA行政總裁Alexandre de Juniac稱，若持續封關和入境需接受隔離等措施，會令航空業第四季的經營環境更為艱難，指該情况在明年上半年難有好轉的迹象。若仍然沒有政府的財政援助，按目前的耗資速度，以航空公司現金儲備的中位數估計，只能維持約8個半月。國際航協估計航空公司要實現收支平衡的同時抵消耗資，明年的的削減成本的幅度會進一步受壓，估計明年每個單位的成本幅較今年減少30%，其削減幅度更是歷來最大。

IATA根據目前航空業狀態，預計明年航空業的收支情况，基於全球對航班的需求跌九成，航空公司亦已停飛數千班的長途機，未來短途航線會增加。飛機租賃方面，全球有約60%飛機是以租賃形式營運，隨着飛機的使用度減少，預期未來可從出租方得到更多租金折扣，惟預期幫助不大。燃油價格方面亦相約，去年油價下跌42%，是對航空公司唯一的利好消息，但隨着經濟活動的增加，對能源需求亦相應的增加，明年燃料價格有上漲的壓力。

維持正常生產率 業界料需裁員40%

機場成本開支方面，預計航空公司可獲政府幫助有所扣減。IATA強調，並非提倡裁員，惟公司會將員工的成本降至近年來的最低水平，航空業在第三季的基礎下，繼續裁員和減薪的幅度為52%。若預計航空公司若要保持去年的勞動生產率水平，料明年的裁員幅度為40%。

（綜合報道）

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