虛銀出招搶客 WeLab定存息最高1.2厘

綜觀其他有提供定存產品的虛銀，天星銀行3個月及6個月定存年利率同樣為1.2厘，標榜客戶可自選存款到期日；仍在試業的富融銀行早前則推3個月定存年利率5厘，上限10萬元，惟僅限1000名特選個人客戶。

眾安銀行抽獎 有機會贏新款iPhone

眾安銀行3個月存息則為1.08厘，相對較其他虛銀低，不過該行於日前推出「ZA Card」消費抽獎活動，用戶只需成功透過該卡進行一筆最少1元的有效消費，即有機會贏取最新型號的iPhone。

平安壹賬通參與「中小企融資擔保計劃」

此外，平安壹賬通銀行昨宣布，已經參與按證保險的「中小企融資擔保計劃」，並由本周二（27日）起於金管局的金融科技監管沙盒下，為本地特選貿易通（0536）中小企客戶提供「九成信貸擔保產品」，當中包括提供貸款實際年利率上限4.99厘、補貼全額擔保費、貸款審批階段無需提交文件、除利息開支外並無其他任何費用、提早還款免罰息等優惠。