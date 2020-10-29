金發局李律仁：李小加是「好前鋒」

傳任港交所CEO 李律仁：摸不着頭腦

李律仁解釋，自己是大律師出身，講金融宏觀發展還可以，做交易卻肯定非個人長處。他亦以足球為比喻，指香港作為國際金融中心是「一隊球隊」，而李小加是很好的前鋒，至於繼任人不能說就是前鋒換前鋒，「要以球隊整體需要去決定換一個打什麼位置的球員，而這決定就要由視野更高的人去考慮」。

未來重點推動理財通等

至於香港金融發展，李律仁認為，中國鼓勵海外資金直接進入內地，同時繼續推進互聯互通，而且就算中美角力，中國仍要保持與國際聯繫，加上又是增長最快的主要經濟體，資金進出需求龐大，香港處於資金雙向流動的中間位置，仍然會繼續受惠。金發局未來的工作重點，除了繼續加強宣傳香港，也會推動理財通、家族辦公室在港發展等領域，同時在促進金融科技、生物科技公司來港上市，以及醫療項目融資方面作出努力。區景麟則指出，金發局會繼續在互聯互通，包括理財通、保險通，以及大灣區機遇、數碼貨幣、企業同股不同權等議題進行研究。