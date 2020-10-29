金發局李律仁：李小加是「好前鋒」

【明報專訊】金發局主席李律仁及行政總裁區景麟昨日會見傳媒談金發局未來部署，席間被問到近期市場猜測會接替今年底離任的李小加，成為港交所 （0388） 新一任行政總裁，李律仁笑言對此傳聞「丈八金剛，摸不着頭腦」。
傳任港交所CEO 李律仁：摸不着頭腦
李律仁解釋，自己是大律師出身，講金融宏觀發展還可以，做交易卻肯定非個人長處。他亦以足球為比喻，指香港作為國際金融中心是「一隊球隊」，而李小加是很好的前鋒，至於繼任人不能說就是前鋒換前鋒，「要以球隊整體需要去決定換一個打什麼位置的球員，而這決定就要由視野更高的人去考慮」。
未來重點推動理財通等
至於香港金融發展，李律仁認為，中國鼓勵海外資金直接進入內地，同時繼續推進互聯互通，而且就算中美角力，中國仍要保持與國際聯繫，加上又是增長最快的主要經濟體，資金進出需求龐大，香港處於資金雙向流動的中間位置，仍然會繼續受惠。金發局未來的工作重點，除了繼續加強宣傳香港，也會推動理財通、家族辦公室在港發展等領域，同時在促進金融科技、生物科技公司來港上市，以及醫療項目融資方面作出努力。區景麟則指出，金發局會繼續在互聯互通，包括理財通、保險通，以及大灣區機遇、數碼貨幣、企業同股不同權等議題進行研究。