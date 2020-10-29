經濟

新東方在港第二上市 招股價上限1399元

【明報專訊】再有中概股來港第二上市，新東方教育（9901）今起至11月3日招股，料於11月9日掛牌，將發行851萬股普通股新股，6%作公開發售，招股價將不高於1399元，一手10股入場費14,130.98元，創港股最貴一股紀錄，不計ETF則是每手股數最少的股份。新東方集資最多119億元，瑞信、美林及瑞銀為聯席保薦人。

下月9日掛牌 集資最多119億元

根據回撥機制，香港公開發售的發行總股數最多可調整至204.2萬股新股，佔今次發行股份24%，國際包銷商最多可要求集團額外發行最多127.65萬股新股，佔本次發行初始發售股份的不多於15%，集資額最多可增至136.9億元。

新東方一股港股相當於一股美國ADS，周二美股收報168.81美元，香港IPO最高發行價較美股溢價6.9%。

集團預計，所得款項淨額將用作提升學生學習體驗技術投資、業務增長；地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

金輝控股今掛牌 暗盤帳面蝕430元

另外，藥明巨諾（2126）昨日截止招股，外電引述消息人士稱，集團計劃以招股價上限23.8元定價，料集資23.25億元。

內房金輝控股（9993）今起掛牌，昨於耀才暗盤收市報3.87元，較招股價4.3元跌10%，一手1000股不計手續費帳面蝕430元。

相關字詞﹕新股上市 金輝控股 新東方教育 藥明巨諾 第二上市 中概股

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