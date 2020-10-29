新東方在港第二上市 招股價上限1399元

【明報專訊】再有中概股來港第二上市，新東方教育（9901）今起至11月3日招股，料於11月9日掛牌，將發行851萬股普通股新股，6%作公開發售，招股價將不高於1399元，一手10股入場費14,130.98元，創港股最貴一股紀錄，不計ETF則是每手股數最少的股份。新東方集資最多119億元，瑞信、美林及瑞銀為聯席保薦人。