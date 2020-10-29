經濟

螞蟻次日招股 13券商銀行共借出3858億孖展

【明報專訊】螞蟻集團（6688）踏入第二日招股，綜合11家券商及2家銀行數據，合共借出3858億元孖展額，以公開集資33.41億元計，相當於超額認購114.53倍，當中，中銀香港（2388）首次披露孖展額，表示已借出逾1000億元，尚餘額度先到先得，額滿即止。

中銀香港指已借出逾1000億元

匯豐昨晚亦稱，已累計借出930億元螞蟻孖展額，該行原先指，已預留逾1000億元孖展額。匯豐又指每名客戶平均認購約326手股份。另外，恒生銀行（0011）已借盡孖展，惟未有透露額度。該行指客戶認購螞蟻新股及申請新股貸款反應熱烈，現時螞蟻的新股貸款額度已暫時用完，現金認購將於周五（30日）上午8時截止。

匯豐累計借出930億元孖展額

券商方面，大華繼顯及輝立分別借出310億及300億元，海通、富途及信誠就借出175億、250億及174億元。耀才證券為螞蟻預留350億至400億元孖展額，次日孖展額累計為330億元，耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，股民策略多是全家總動員抽一手，亦有部分較進取盡抽孖展，相信大多數投資者已入飛，該行最多可提供500億元孖展額，視乎市場反應。他又稱，螞蟻已成為市場焦點，其他新股如新東方（9901）、榮昌生物（9995）備受冷落。 另外，港匯持續走強，金管局昨日凌晨承接63.78億元熱錢後，再承接46.5億元熱錢，全日兩度合共沽出110.28億港元，銀行體系總結餘在本周五（30日）將增至4542.86億元。一周港元拆息亦明顯因螞蟻而上升，昨再升0.12厘至0.63厘，較兩周至三個月Hibor更高。

相關字詞﹕耀才 許繹彬 中銀香港 匯豐 新股上市 榮昌生物 新股認購 銀行體系總結餘 螞蟻集團

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