經濟

螞蟻上市推高微信支付估值 騰訊破600元 北水吸95億元港股 今年3月以來最多

【明報專訊】螞蟻集團（6688）未上市，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）率先破頂。螞蟻獲投行給予逾4000億美元估值，刺激同樣擁有金融科技業務的騰訊獲大行唱好，當中麥格理給予815元目標價「最牛」，刺激昨日股價突破600元大關。新經濟火車頭「ATMX」全線上揚，阿里同破頂，收報見307.4元，升2.47%。大量北水南下，勁吸94.74億元港股，創今年3月中以來最多，當中逾30億元淨吸騰訊。

明報記者 蔡穎霖、蕭嘉聰

受疫情拖累，歐美股市昨晚急挫，道指開市早段曾跌600點，跌穿27,000點；標指、納指均走低。截至晚上約10時，恒指夜期報24,485點，低水224點。國指夜期低水92點，報9871點。騰訊及阿里ADR（美國預託證券）較港股收市跌1%至2%。

恒指夜期低水 騰訊阿里ADR弱

騰訊昨盤中高見604元，收市升2.74%，報601元，創歷史新高。麥格理報告指出，騰訊的支付業務盈利能力高於螞蟻，且在戰略上更有能力擴大相關業務的營運規模。參考螞蟻的估值，預計微信支付（WeChat Pay）的估值在2022年可達2640億至3460億美元規模，意味騰訊餘下業務2022年預測市盈率18至22倍。該行預計，WeChat Pay於2022年的收入及利潤將分別為1750億元人民幣及400億元人民幣，稍遜於螞蟻的2880億元人民幣和930億元人民幣。

麥格理：騰訊支付業務盈利能力勝螞蟻

瑞銀認為騰訊有多個重磅手遊陸續推出，料遊戲及金融科技版塊繼續帶動公司業績增長，騰訊第三季手遊收入按年增長45%，按季跌2.1%。該行維持騰訊目標價650元。

中資科技股走勢做好，美團（3690）昨升5.3%，收報280元；小米集團（1810）漲1.4%至21.4元。科指昨天升108點或1.44%，報7656點；恒指跌78點，報24,708點。比亞迪股份（1211） 升5.4%至149.1元破頂。匯控（0005）回吐3.4%，報32.65元。大量北水南下，港股通淨買入金額達94.74億元，創今年3月中以來最多。北水勁買騰訊，在上海及深圳合共有36.72億元淨買入；其次為美團，共吸資16.88億元；再創新高的比亞迪吸資3.65億元。

相關字詞﹕麥格理 微信支付 阿里巴巴 螞蟻集團

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