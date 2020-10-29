經濟

天貓雙11預售勝預期 香港站直播開台

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓「雙11」日前開始預售，淘寶天貓港澳負責人陳子堅表示，預售表現勝預期，惟不會提前公布預售數字。淘寶天貓香港站推出直播節目「淘寶電視台」，於周六（31日）晚上8時開台，提供合共50小時的廣東話本地製作直播內容，更會在雙11當天進行27小時無間斷的直播，為香港消費者帶來融合內容及電商的全新體驗。

料銷售額近2萬億人幣

「淘寶電視台」在11月11日前，以每日2小時的模式直播不同主題的節目，包括美妝、家電、飲食、玩樂、寵物及親子等，直播中每15分鐘就會發放好禮。陳子堅表示，淘寶天貓香港站憑藉淘寶直播，為消費者帶來娛樂及電商的直播內容，增加互動內容及消費樂趣。

疫情加速電商發展，令網購成為新常態。陳子堅指，根據畢馬威與阿里研究院聯合發佈的《邁向萬億的直播電商》報告，預測2020年中國直播電商整體市場規模將突破1萬億元人民幣，並於2021年繼續保持高速增長，達至近2萬億元人民幣。對於本港電商直播市場競爭，陳子堅認為，網購的成功並非淘寶天貓獨大，形容市况「百花齊放，成個餅做得更大更好」。

問及香港地區包退服務的進展，陳子堅稱，目前已經有一部分商品可以做到「本地退」，只要用戶見到商品上有標誌寫有「本地退」，就可以送到本地的一個地方退貨，該服務會和包郵服務一樣，商品範圍未來會逐漸擴大。另外，淘寶天貓為香港市場提供不同優惠，包括每滿300元（人民幣．下同）減40元的天貓跨店優惠；淘寶則為滿200元減25元及滿1000元減50元優惠。

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